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模範母親表揚…屏東陸玉英22年顧18童 台南人瑞獲慈暉媽媽

聯合報／ 記者劉星君萬于甄／連線報導
擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）獲模範母親表揚，與女兒高雨婕（右）開心合影。記者劉星君／攝影
擔任寄養家庭22年照顧18名兒少的陸玉英（左）獲模範母親表揚，與女兒高雨婕（右）開心合影。記者劉星君／攝影

各地表揚模範母親，屏東縣受獎者之一57歲陸玉英擔任寄養家庭22年，照顧18名兒少，為懂得如何陪伴孩子走過難關，還到大學修習社工學分；另，台南今年滿100歲吳王連照早年和丈夫務農還應對家庭重擔，拉拔5名子女各有成就，成為今年南市所表揚最高齡母親。

屏東縣長周春米表揚共46名模範母親，瑪家鄉陸玉英說，因當初只有1個女兒，擔任寄養家庭讓女兒也可以學會跟其他小朋友分享、相處，而回憶起最揪心是照顧過1名寄養童從出生滿月到4歲，半夜還要起來泡牛奶等，猶如親生兒子般，後來出養到美國相當不捨。

屏東縣模範母親陳麗霜（右），醫生診斷她的女兒（左）是極重度聽障，她一路陪伴，女兒今年大學畢業，她跟媽媽說「我會努力不讓媽媽擔心，我愛您」。記者劉星君／攝影
屏東縣模範母親陳麗霜（右），醫生診斷她的女兒（左）是極重度聽障，她一路陪伴，女兒今年大學畢業，她跟媽媽說「我會努力不讓媽媽擔心，我愛您」。記者劉星君／攝影

由屏東縣聲暉聽障協進會推薦受表揚的陳麗霜，女兒被診斷極重度聽障，她未放棄地陪伴參與女兒口語、聽覺訓練，曾經每天往返屏東與高雄練習，也引導往藝術領域發展，女兒如今將從屏東科技大學時尚設計與管理系畢業；女兒昨到場恭喜她獲獎，溫情喊話「我會努力不讓媽媽擔心、感謝媽媽，我愛您」。

今年滿100歲的吳王連照女士（前排右）昨接受慈暉媽媽表揚，是今年台南市母親節表揚中最高齡者。記者萬于甄／攝影
今年滿100歲的吳王連照女士（前排右）昨接受慈暉媽媽表揚，是今年台南市母親節表揚中最高齡者。記者萬于甄／攝影

此外，南市長黃偉哲表揚共57名母親，家住台南安南區100歲吳王連照女士，與丈夫育有3子2女，婚後與丈夫以務農維生，早年生活不容易，她常用智慧話語啟發孩子，例如「出了社會就要艱苦奮鬥，一分耕耘，一分收穫」等，如今子女不僅都有各自優秀事業，也懂回饋社會幫助弱勢。

吳王連照及家人出席接受慈暉媽媽表揚，她展現身體健朗，表示自己肉菜均衡，每天都會維持走路的習慣，「現在還能啃甘蔗」。

模範母親

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