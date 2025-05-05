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讀者5月號 職場人護心7法
許多人遇事不如意就憤怒或悶悶不樂，尤其是職場人，容易因此傷身；最新1期5月號《讀者》雜誌，「職場人的心臟按摩術」一文告訴讀者7種降低心率的方法，從而減輕壓力、保護心臟。
大陸電影哪吒2讓「封神演義」（封神榜）的神話再度受人關注，「神仙打架背後的故事」講的是商周時期不同神仙（黨派）爭鬥的故事，最後結論是君子黨的神仙雖然很多時候吃虧，但主張最終會實現，因為人類總是嚮往美好的。
「戰爭中的經濟學家」舉二戰時期德、蘇對戰的多個例子，證實經濟學家在戰爭時最大的功能是「情報分析」；經濟學家透過分析，得出的結論有時甚至比專業情報機構的還精準。
《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊1本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。
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