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「虎姑婆朋友」預售周三開賣

聯合報／ 本報訊

五大專區、五感完整體驗的「虎姑婆和他的朋友」沉浸式遊戲場，將於今年六月十二日至十月十二日於國立台灣科學教育館七樓西側特展區盛大展出。展覽以超過二百坪的大型展區、五大互動專區，邀請大小朋友走進一場充滿音樂、想像與情緒陪伴的探索旅程。

展覽源自財團法人富邦文教基金會推出的同名兒童音樂節目，由黃韻玲、品冠、旺福等音樂人創作十首以「恐懼」為主題的歌曲，透過音樂引導孩子表達情緒、認識自我。展場結合三百六十度投影與感應裝置，打造奇幻立體街道、魔法森林與可愛角色，讓親子沉浸於溫馨療癒的故事世界。

五大主題包含：「沉浸式互動體驗區」、「自由探索遊戲區」、「虎姑婆AR體驗」、「STEAM磁力片創作課程」與「可愛溫馨幼幼區」，滿足各年齡層孩子的遊戲需求。展期中還有虎姑婆唱跳見面會與創意手作課程，邀您與孩子一起創造專屬的親子回憶。

高雄場廣受好評，台北場全面升級，「虎姑婆和他的朋友」預售票於五月七日在udn售票網、ibon和KKDAY開賣。

朋友 親子 音樂

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