廢清法修正 副駕丟菸蒂將可開罰

有些人會把菸蒂等垃圾丟向車外，廢棄物清理法修正草案正處諮詢意見階段，環境部表示，本次修正將新增舉證倒置做法，汽機車車主若能舉證自身非丟棄垃圾者，開罰對象將是實際汙染行為人，而非一律開罰車輛所有人。

二○二三年在高雄有民眾的行車紀錄器拍下前車亂丟垃圾，但向高雄市環保局提出檢舉後卻不被受理，理由是丟棄垃圾者是副駕而非車主，因此不能以車主為舉發對象，引發熱議。

環境部目前正進行廢棄物清理法修正工作，環境部環境管理署長顏旭明表示，針對汽機車輛乘客向外亂丟垃圾，現行廢清法的裁罰對象為汽機車輛所有人，但假如開車者和丟垃圾者都非車輛所有人，開罰車主確實很容易產生爭議，因此本次修正草案才新增車主可以舉證實際汙染行為人，開罰對象則為實際亂丟垃圾者，這也是討論許久後認為應該入法的方式。

根據環境部統計，二○二三年我國香菸銷售約三六二億根，但卻有四分之一的菸蒂亂丟，估計每年至少有超過九○億根菸蒂流於環境中，亂丟菸蒂更是違反廢棄物規定行為樣態的首位。

環境部長彭啓明表示，環境部會和文化部合作，讓菸蒂不落地變成一種文化，這種由內帶動行為的改變才是最有效果。

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