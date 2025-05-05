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桃鐵地下化挖到古蹟 鐵道局：不影響通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵桃園舊火車站不只挖出清代和日治時期軌道遺構，還挖到4千年前的訊埔塘文化遺址，鐵道局2月發包挖掘調查，但擔心調查與文資審議影響工程進行，耽誤2033年通車。本報資料照片
台鐵桃園舊火車站不只挖出清代和日治時期軌道遺構，還挖到4千年前的訊埔塘文化遺址，鐵道局2月發包挖掘調查，但擔心調查與文資審議影響工程進行，耽誤2033年通車。本報資料照片

桃園鐵路地下化桃園車站工區，近日與鄰近桃園捷運綠線Ｇ７站工程一樣，發掘出「訊塘埔文化遺址」、「清代鐵道遺構」及「日治時期鐵道遺構」，總面積達七千五百平方公尺，鐵道局表示，力拚明年七月完成文資活化計畫審議，不會影響二○三三年的第一階段通車目標。

桃捷Ｇ７站與台鐵地下化桃園車站共構，二○二○年試掘時，發現多項文化遺址、遺構，配合文資審議等工程停工，隔二年獲得桃園市文化局同意復工，當時外界憂心台鐵工程範圍也有遺址、遺構。

交通部鐵道局北工程分局副分局長黃士銘說明，桃地車站工程開工前就已確認有相關文物，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，均已納入整體計畫期程安排，今年二月十日送交「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」到桃園市文化局備查。

據評估，受文資影響範圍合計約七千五百平方公尺，黃士銘指出，為避免影響工期，鐵道局劃分為六區進行試掘，並採分區提報試掘成果方式送文化局辦理會勘，加速行政流程。

目前桃園車站文資試掘工作自今年二月廿四日開始分區進行，正加速辦理中。

黃士銘強調，桃鐵地下化計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，雙方目標一致，共同朝明年七月完成文資審議努力，確保整體工程如期推進，實現二○三三年第一階段通車目標。

文化局 桃園 鐵道

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