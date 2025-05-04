我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制…預告期將屆

衛福部於今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，預計將開放全牛齡的牛肉皆能進口台灣，不過，狂牛症高風險部位仍禁止進口。修正草案預告60天，將於明天（5月5日）期滿，將搜集各界意見後，再綜合評估。

根據食藥署資料，世界動物衛生組織將狂牛症風險國家分為三個等級，日本與美國、加拿大都屬於風險可忽略。食藥署公告，目前日本牛肉及其產品之進口規定，須來自於出生及飼養在日本，或來自我國允許進口牛肉及其產品國家出生且在日本當地飼養至少100天以上之牛隻，且須30月齡以下。

台灣已經在2021年開放美國全牛齡牛肉、於2023年開放加拿大的全牛齡牛肉進口；日本則是在2019年申請開放全牛齡牛肉進口，「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，將取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。

日本牛肉曾因狂牛症疫情禁止輸台多年，食藥署表示，經過6年專業評估，派人到日本實地查核和舉行專家會議，同時經過書面審查，確認吃日本牛肉風險低，擬開放日本全牛齡牛肉進口。預告草案取消了日本牛隻的月齡進口限制，但強調屠宰牛隻時，會去除特定風險物質，確保食用安全。

「日本牛肉及其產品之進口規定」草案將於5月5日期滿，意見蒐集到明天晚上，書面寄出則以郵戳為憑，所以也有可能周二、周三才收到書面意見資料。食藥署表示，屆時將統整所有意見綜整評估，至於何時上路，沒有預設立場與期程。