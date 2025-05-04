向LV、輝達、泰勒絲學習 程文俊：醫院管理勿閉門造車

醫院經營管理不能閉門造車，應該要跟時尚品牌LV、AI巨擘輝達NVIDIA及流行天后泰勒絲學習。這是長庚醫院決策委員會主委程文俊4日在高雄醫學大學北區校友會中精彩的分享，他認為，醫院管理不只要向成功的企業學習創新永續的理念，在分析歷屆奧運中，也發現由頂尖職業選手組成的隊伍，僅少數獲得金牌，都凸顯要能成功團隊合作是非常重要的。

程文俊以「分享長庚醫療體系醫務管理經驗」為題，向200多位高醫大校友進行演講，演講中程文俊引經據典，他以孫子兵法為例，說明不同時代的管理方法之差異，而品質控制管理及行銷手段是現今非常重要的經營方式。

他認為，LV之所以成功，除了找出品牌基因外，對品質的堅持及限量策略都是成功法則，LV的每個包包都會進行數百次的捶打測試，拉鏈測試也要一段時間不會斷裂，LV讓不是必需品的精品成了民眾想要擁有的品牌。

而有百年歷史的日本龜甲萬醬油又是另一個故事，在過去被認為只適合亞洲，但他們在2022年北美的營收就佔7成，原因在於他們將醬油加了糖、大蒜及薑，調味後的照燒醬適合全世界人的口味，高品質和行銷策略讓日本醬油行走全世界。

對品質的監管是不能偷懶的，程文俊也提及去年10月3日颱風天，基隆長庚發生火災，火災發生地點在12樓，就在血液透析室旁邊，當時仍有患者正在洗腎，但是長庚在20分鐘內疏散100多名病人及員工，過程中沒有一個人受傷。

程文俊歸功於平常的小心翼翼，他說，自己在當基隆長庚院長時期，地下室裝潢時曾冒出火花，當時只有冒煙而已，就須要每3個月回總院報告，持續3年才撤案，因此，讓同仁們有了警惕之心。

談及管理上相當重要的創新，消費品牌P&G的重要理念：「沒有顧客的創新不是創新！」。程文俊指出，流行天后泰勒絲的創新作法，被很多知名的商學院當成教材，認為她是21世紀最成功的行銷案例，泰勒絲每首歌不只有自己的故事，還經營社交媒體，親自回覆粉絲提問，不只製造驚喜，也與粉絲有共同語言，還能創造共同經濟。

程文俊也以快速輪動的AI產業為例，認為產業策略在經營上也舉足輕重，這幾年輝達NVIDIA股票漲翻天，它和Intel在3D圖形晶片研發上，以更快的產品迭代週期6個月，拉大與Intel18個月的差異，最終讓Intel放棄相關業務。

而在醫療生態中，團隊合作愈來愈重要，醫院間的跨部門合作及溝通也刻不容緩，程文俊認為，有研究發現歷屆的奧運會，由頂尖職業選手組成的團隊，未必有最佳成績，若統計近6屆奧運，會發現由美國頂尖職業選手組成的球隊，只有一次拿到金牌。

而最成功的一次，就是電影《冰上奇蹟》的原形故事，它是講述1980年冬季奧運，當時美國冰上曲棍球總教練找了一群「最合適」而非「最頂尖」的球員組成國家隊，最終這群奇兵靠著團隊合作擊敗當時的蘇聯強隊，奪下金牌造成轟動，這顯示隊友間合作的重要性。