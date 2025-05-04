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綠領人才超搶手 全球中央解讀前景趨勢

中央社／ 台北4日電

綠領人才已經成為台灣當前的職場新星。《全球中央》雜誌5月號封面故事〈綠領新世代〉深入報導綠色工作前景與趨勢，也了解台灣各大學加速開設永續課程、企業祭出百萬年薪搶才，同時走訪彰化最大「綠色牧場」，看畜產綠領如何將糞肥化為綠金。

根據環境部與104人力銀行合作的「綠領人才就業趨勢報告」，去年近3,600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，人才缺口直逼人工智慧產業需求的2.9萬人。

綠領需求逐年攀升，以電子資訊、軟體、半導體及一般製造業最多，但並非專屬理工科系，多達47%的招聘條件標明「不限科系」，這些新興的綠領工作包括城市種植者、永續管理師、生態學家、綠色建築師與太陽能電池技術員等。

歐盟正積極推動「潔淨產業新政」，包括補助潔淨科技研發、支持潔淨能源產品的供給面及需求面、支持循環經濟等，並計劃投入新台幣3.6兆元成立「減碳銀行」，專門投資歐盟境內的潔淨能源製造業，預期將快速推升綠領工作機會。

反觀美國，總統川普回鍋後再次退出《巴黎協定》，並打擊氣候政策及太陽能、離岸風電等技術，企業界對綠色目標似乎也隨之鬆動。不過，長期來看，在AI耗電焦慮與歐盟碳稅壓力下，美國企業仍得落實減碳規範，否則無法在國際市場競爭。

川普上任後對全球無差別加徵關稅，全球股市一度狂瀉、美元匯率與油價走軟，被視為最安全避風港的美國公債也出現拋售，逼得川普不得不宣布暫緩對等關稅政策。

關稅戰加劇美國不再是可靠盟友的觀感，法國總統馬克宏呼籲歐洲企業暫停赴美投資；歐盟表示，如果無法透過談判化解對等關稅，不排除一切反擊選項。至於美中關稅大戰，中國掌握的籌碼可能比美方預想得更多，從財政與貨幣政策、擴展內需到拉攏外交，都可以看出未雨綢繆，為對抗美國做好準備。

本期〈國際政經〉聚焦川普發動的關稅大戰，及對全球貿易、地緣政治與台灣產業的衡擊與影響。在這個充滿不確定性的動盪時刻，一同關心國際變局，並為未來可能的更多衝擊做好準備。

川普就職美國總統後，宣布終止多元性別，全美跨性別族群感到沮喪和恐懼，凸顯性別多元理念仍有漫漫長路要走。在6月同志驕傲月前夕，〈看世界〉走訪平權運動的精神堡壘，包括柏林莫茲大街、雪梨泰勒廣場、馬德里雀卡社區、布宜諾斯艾利斯losJáuregui地鐵站、舊金山卡斯楚區、巴黎瑪黑區女同志酒吧與台北西門紅樓，一起感受同志運動為自己驕傲發聲的奮鬥史。

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川普 綠色建築 美國

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