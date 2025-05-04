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水情告急？日月潭九蛙露七蛙 蓄水率跌破8成5

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭水位下探，水庫蓄水率跌破8成5，距離滿水位已相差逾2公尺，知名「九蛙疊像」今天有七蛙見客。圖／民眾提供
日月潭水位下探，水庫蓄水率跌破8成5，距離滿水位已相差逾2公尺，知名「九蛙疊像」今天有七蛙見客。圖／民眾提供

日月潭水位下探，水庫蓄水率跌破8成5，知名「九蛙疊像」有七蛙見客，民眾憂心水情不樂觀。台電表示，因適逢一期稻作抽穗期，配合彰化、雲林下游農水需求調度放水，待本月下旬農水高峰過後，加上後續梅雨挹注，水情可望回穩。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫今日有效蓄水量為10939.64萬立方公尺、百分比84.48 %、水位高度745.95公尺，距離滿水位748.48公尺已降低達2.53公尺，水情指標「九蛙疊像」已有七蛙探頭見客，引人猜測水情是否不樂觀？

管理日月潭水庫的台電表示，日月潭水位雖下降，可潭區整體蓄水率仍約達8成5，有時因要配合發電放水，蓄水率下跌，但發電後的水會儲存在下游水壩，待用電離峰時段再回抽至日月潭，水位會再回升，以利水資源循環發電使用。

此外，為配合下游的彰化、雲林等春耕農業用水需求，5月上、中旬潭區每天供水25CMS（每秒立方公尺），待5月下旬農水高峰過後，供水就會縮減至15CMS，加上到時候可能已進入梅雨季，在雨水挹注之下，日月潭水庫水位可望回穩。

彰化 日月潭 水庫

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