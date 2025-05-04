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未來1周連2波鋒面接力來襲 雨區擴大溫度仍悶熱
明天水氣減少，但晚間新一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，周二、周三各地有降雨機會，周四鋒面雖遠離，但周五緊接又有另一道鋒面接近，周六、周日持續受鋒面影響且雨區擴大，未來2波鋒面結構均較佳，雨勢預期會較前面2波鋒面大。
張承傳說，明（5日）水氣減少，天氣會更穩定一點，各地天氣大致多雲到晴，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，北部離鋒面較近，夜間及清晨會有零星短暫降雨。
周一晚間將有新的一波鋒面接近，周二、周三（6、7日）受鋒面影響，西半部、東半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，東南部有局部短暫陣雨，且雨勢會較大一些。
周四（8日）鋒面遠離，降雨減少，僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。
周五（9日）再有另一波鋒面接近，周六、周日（10、11日）受鋒面影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，且降雨區域擴大，南部則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的的天氣型態。
下周一（12日）鋒面預估移動到巴士海峽，降雨範圍縮小，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。
溫度部分，張承傳指出，未來一周溫度變化不明顯，沒下雨時悶熱，各地高溫約28至32度，明天東南部可能有焚風，高溫上看36度，南部近山區局部高溫也上看36度。
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