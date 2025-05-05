健康名人堂／長照3.0未來學：10分鐘照顧圈

陳景寧 近日傳來台中市照顧生病父母的45歲獨子，疑似遭詐騙攜雙親輕生造成3死；另在新北市，56歲日籍先生照顧病妻36年，雙雙死在家中多日後才被發現。

這些悲劇都顯示出長照家庭的「脆弱性」，他們因不同理由各自孤立，潛藏瞬間崩潰的風險，不單純是長照資源問題。

行政院年初宣布115年啟動長照3.0計畫，重點是打造「共生社區」，整合社區據點、長照機構、家醫與在宅醫療、互助喘息、共餐送餐、交通服務、智慧輔具等，在開車10分鐘可達範圍內打造「10分鐘照顧圈」。

這不僅是基於整合資源的必要性，也將因長照資源創造更多社區內人與人的互動及連結，有助減少長照家庭的孤立風險，但也挑戰現行長照服務的想像與工作方法。

長照服務與社區營造結合，有現實考量的必要性。長照2.0自106年實施至113年，經費成長近18倍達876億元，人力成長近4倍達10萬人，特約服務單位增加近48倍達9530家，長照資源蓬勃發展，但也開始出現分布不均、功能重疊等問題，確有必要重新盤點整合。

再則，113年台灣平均家戶人口數持續下滑至2.47人，進入「零家庭照顧者時代」，105年起平均年減18萬勞動力人口已是「大缺工時代」，光靠政府培訓正式人力不夠，也必須善用潛藏於社區的人力，例如二度就業婦女、退休初老者、一對一的家庭照顧者等。

長照服務朝向更有溫度

從民眾需求面來看，「10分鐘照顧圈」亦有必要，除了就近獲得服務，更能增加長照家庭的社會參與及人際連結、增進社會支持、降低孤立風險。

長照2.0在身體照顧功能上有長足進步，但鮮少關注個別化心理需求，加上論項、論量計酬的給支付規定，導致追求標準化、沒有溫度的批評。

這也是英國政府的反思，故自2019年起將「社會處方與社區支持」作為改革方針，鼓勵專業人員善用藝術、園藝、運動、文化等非醫療服務，融入服務對象的每日生活，豐富其生命意義，確實更有助於身心健康。

「10分鐘照顧圈」的挑戰

「10分鐘照顧圈」欲結合長照資源與社區營造，導入更多社會處方與社區支持，必須改變工作思維與作法，例如將世界衛生組織「幸福感量表」列入長照服務成果指標，包括「情緒開朗」、「有活力」、「日常生活中有感興趣的事物」等。

做好社區供需調查，俾後續媒合與建立互助網絡；推動民主審議機制，鼓勵居民建立共同照顧願景，有效召喚互助行動；新增論人計酬、論質計酬等給支付方案，給予社區足夠推動經費。

也要打破部門主義，全台逾萬處社區關懷據點、失智據點、巷弄長照站、文化健康站、伯公照護站、綠色照顧站等，分屬衛福部、原民會、客委會、農委會等主管機關。如何合作分工？將是一大考驗。