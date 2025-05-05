健康你我他／年齡愈大胃口愈小 不到半小時舉白旗

姊妹們成家後有共識，一起回娘家歡慶母親節。剛開始是弟媳包辦伙食，但大小加起來20幾口，忙活下來簡直累癱。眾人於是商議去餐廳吃，傳統桌菜很難符合每個人的口味需求，老爺們也吃不飽，所以吃到飽餐廳成了首選，可隨你挑想吃的，也保你吃到飽滿。

餐廳菜色包羅萬象，異國風味美食料理，豐富多樣又新鮮現做，澎湃佳肴巧思擺設，優美音樂不絕於耳，兼具視覺、聽覺和味覺享受，讓人身置其中就感到幸福，令人不覺食指大動，五官五腑大大滿足。魅力難擋的自助式buffet，陪伴我們度過許多佳節年慶，孩子從小吃到大，吃到都變老主顧。

我喜以生菜沙拉和玉米濃湯作開胃菜，再來享用肉排和蝦魚貝類，穿插鮮炒青菜解油膩，咖啡花茶無限暢飲，各種口味冰淇淋都來一小匙，堅果糕餅點綴搭配，接著中場休息一下，聊聊天，拍拍照…，對正在發育挑嘴的貪吃孩和肚子裡可撐船的大胃王來說，吃到飽餐廳是CP值很高的美食天堂，想要戰幾回都行。

不過，隨著歲數越大，胃口變得越小，經常一盤就「吃到飽」了。嘴饞想多吃一點，反而落個腸胃難受好幾天，原本超划算很好殺時間的百匯餐，往往不到半小時就舉白旗。從此，不再呷粗飽，改精緻輕食餐，更便宜、又營養、好消化，既守住了荷包，也贏得了健康。