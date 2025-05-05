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健康主題館／乳房鈣化點是什麼？我得乳癌了嗎？

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
40歲後應定期做乳房攝影檢查。圖╱123RF
40歲後應定期做乳房攝影檢查。圖╱123RF

● 鈣化點9成是良性 需關注的是「叢聚型態」

● 鋼針定位切除手術 早期辨識乳癌及早預防

● 鈣化點非纖維囊腫 別怕檢查 應怕錯過預警

「乳房攝影報告出現鈣化點，要安排手術切除，這是不是乳癌？」40歲的林小姐在健檢中心接受乳房攝影後，收到醫院通知，影像發現乳房內有一處「叢聚性細小鈣化點」，需至乳房外科進一步評估。一看到「手術」、「鈣化點」、「切片」等字眼，她瞬間緊張起來，滿腦子全縈繞著「難道我得乳癌了嗎？」

台北醫學大學附設醫院一般外科專任主治醫師黃振僑表示，這是許多女性在檢查後常見的心理反應，事實上，多數鈣化點都是良性的，但如果鈣化點呈現「叢聚型態」，也就是超過5個以上的微小鈣化點集中在特定區域內，就需要提高警覺，約10%到20％的機率是早期乳癌。

黃振僑指出，鈣化點的成因，包括乳腺組織老化、發炎、乳汁堆積或脂肪硬化等因素，所產生的微細鈣質沉積，在乳房攝影中會呈現為白色小點，這些點可能只有0.1毫米，肉眼難以察覺，難透過乳房超音波辨識，只能透過乳房攝影被發現，一般女性出現乳房鈣化點的機率極高，盛行率達30％至40％，其中超過九成為良性。

鈣化點疑異常需再診斷

乳房鈣化點良性機率極高，但黃振僑說，也有機會是「乳癌原位癌」的表現，通常是非常早期，若能提早發現、及時處理，便能大幅降低後續癌變的風險。

由於鈣化點體積微小，通常沒有症狀，也摸不到異常腫塊，因此一旦乳房攝影發現疑似異常的鈣化點，醫師會建議進一步安排「鋼針定位切除手術」，該項微創手術並非為了治療癌症，是為了「確認診斷」。在乳房攝影或立體定位影像的引導下，放射科醫師會將一根極細的金屬針準確地插入鈣化點所在的位置，作為手術導引標記。接著由乳房外科醫師在局部麻醉下，以微創方式切除該部位乳腺組織，送病理化驗。

手術不影響乳房外觀

黃振僑指出，鈣化點不是隨便亂挖，而是要定位精準、切得剛剛好，而鋼針定位切除手術傷口小、恢復快，也不會對乳房外觀造成明顯影響，且病理報告若確認為良性，只需後續定期追蹤；若屬惡性，通常為0期乳癌，也能在未擴散前完全根除，治癒率可達99%以上。

不少女性聽到「乳房有異常點狀影像」，除了會以為是乳癌外，也可能會以為是「纖維囊腫」。黃振僑說，纖維囊腫是與荷爾蒙波動相關的乳房變化，多見於月經周期前後，常有水泡狀結構，可能伴隨脹痛、腫塊感等明顯症狀；而鈣化點則不痛不癢，且發生原因多與年齡、過去哺乳史、自體脂肪移植、慢性發炎等因素有關。

黃振僑表示，無論是鈣化點、乳癌、纖維囊腫都不可怕，可怕的是忽略早期警訊。透過乳房攝影能及早發現鈣化點，代表有機會提早攔截乳癌於起點。

健保署提供40歲至69歲女性每兩年一次的免費乳房攝影補助，目前最常出現鈣化點的年齡層集中在40歲到50歲之間。乳房攝影與乳房超音波是互補的檢查工具，前者擅長發現細微鈣化點，後者則適合偵測腫塊、囊腫等立體結構。醫師會根據檢查結果，建議是否需要進一步影像或手術，「一切都有依據，不是看到點點就要開刀。」

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