走進房間忘記要幹嘛、想不起同事名字 是失智前兆還是正常健忘？

摘要 健忘與失智症的差別在於影響日常生活的程度，與是否能恢復。若出現以下五種徵兆：常忘重要事、理財困難、語言混亂、熟路迷路、短時間內重複說一樣的話，就該就醫。

你曾走進房間，卻忘了要做什麼？會突然叫不出同事的名字？這些小失誤多數時候是正常的初老現象，但也可能是失智的潛在徵兆。

隨著年齡增長，認知速度會變慢，許多人也會變得健忘。像是「暫時找不到」手機或車鑰匙，或做熟悉事情時「動作變慢」，都屬於正常老化的表現。

此外，一些記憶失誤也可能源自其他因素，例如新手爸媽整夜未眠，起床後忘了車停哪；化療、止痛藥副作用，以及長期壓力也都會影響短期記憶。

澳洲新南威爾斯大學老齡化未來研究所教授安斯蒂（Kaarin Anstey）指出，健忘與失智症的最大差異在於影響程度與恢復能力。

例如，一時想不起某部電影名稱屬正常，但若完全無法記住剛聽到的重要資訊，就值得警覺。

此外，人們對「情感重要」的事件應該有明確記憶。若有朋友兩天前過世，而你已被告知卻完全沒印象，就令人擔憂。另一項關鍵指標是「病識感」，健忘者通常知道自己忘了什麼，也能藉由提示找回記憶；失智症患者則可能完全沒察覺。

以下5個常見情境，可協助判斷你到底是正常健忘，或應接受認知功能評估。

5種情境，判斷是單純健忘或需要就醫

1.重複性記憶失誤

偶爾忘記鑰匙放哪不必擔心，但若常常發生或有嚴重失誤，像是整晚忘了關瓦斯爐或水龍頭，就該注意了。

2.財務管理困難

若常忘記繳費，或無法理財管理出支時也要小心！加州大學舊金山分校的神經學教授喬恩（Winston Chiong）解釋：「財務管理很複雜，需要多個腦區一起運作，所以最容易出現問題。」

3.語言表達問題

當你發現自己或身邊的人，說話開始斷斷續續、找不到適當詞彙或表達不清時，這可能就是失智症早期警訊。偶爾叫錯子女名字很正常，像是看著大姐叫成二姐，但如果你經常認不出孫子是誰，那就需要關注了。

4.熟路迷路

在陌生地方迷路很正常，但如果你忘了怎麼走到每週去好幾次的菜市場、捷運站，那就必須有所警覺。

5.短時間內重複同樣的話

在同一次談話或短時間內，重複一樣的問句與故事。

及早預防與干預

根據《華爾街日報》的報導，想預防失智症其實要從中年就開始著手。研究發現，大腦在40多歲時就已經開始變化，特別是負責記憶的海馬迴區域。

美國杜克大學心理學教授莫菲特（Terrie Moffitt）更指出：「中年時期是調整生活習慣、接受治療的黃金時期，這將為老年生活帶來巨大好處。」

研究顯示，有輕度認知障礙的人當中，大約只有10%會發展成失智症。透過飲食調整和規律運動，就能有效降低惡化的風險，越早發現介入，效果越好。

若你對自己或家人的記憶狀況感到擔憂，特別是當身邊人也察覺改變時，務必及早就醫。雪梨老年醫學醫師格雷厄姆（Desmond Graham）提醒：「即使你認為只是正常老化，我仍強烈建議接受專科評估。」

早期診斷與治療非常關鍵。許多認知問題若能及早處理，有機會減緩、甚至避免失智症的發展。若你或者家人、朋友出現符合上述高風險行為，請別猶豫尋求專業協助，這對你愛的人未來的生活品質有決定性的影響。

資料來源：衛報、紐約時報、WSJ、The Dallas Morning News

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《原文走進房間卻忘記要幹嘛、想不起同事名字...是正常健忘還是失智前兆？》