藥師公會抗議中藥解釋令 衛福部：強調專業分工

藥師公會全聯會今天號召5000人走上凱道，要求撤回新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，疾呼行政命令不能凌駕法律，藥師團體點名衛福部部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰下台。

對此，蘇奕彰回應，為解決過去對中藥販賣人員定位不明的問題，「藥事法」第103條規定的中藥從業人員身分。衛福部在今年3月18日核釋第103條第2項後段新增「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，讓既有中藥房可繼續經營。

蘇奕彰強調，「藥事法」第103條第2項明確釐清適用對象與標準，也確立了中藥從業人員的專業與實務門檻。對於藥師團體抗議藥事法第103條解釋令，他指出，其核心是健全中藥藥事服務團隊的專業分工，且中藥販售資格改革非放寬門檻，而是專業制度化關鍵，絕非「侵越藥師專業」。

「中國藥學暨中藥資源學系的課程，高於藥學系學生從事中藥販賣所要求的門檻，且學習的藥材基本鑑定、炮製技術、藥理與毒理、品質控制等，跟西藥的化學製藥大不同。」蘇奕彰說，西藥專業非常強，但基於確立專業分工，這項解釋令並非特權開放，而是讓「中藥回歸專業、制度走向現代」。

蘇奕彰指出，中藥商、中藥販賣業者並非醫事人員，若要求用「藥師國考」的標準去規範，並不妥適。他肯定藥師對國人健康的關心，但中藥解釋令是討論徵詢過各方專業的角度，且中藥行不應該「被消失」，中藥商也沒有妨害藥師進入中藥的行業，無僭越藥師調劑專業。

中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂表示，依目前定位，中藥商不只是「賣藥的人」，也負責文化推廣、品質管理，但沒有調劑權，也沒有搶調劑權。「如果要經過藥師國考這一關，就應該給予調劑權。」他認為，藥商讀35個學分，已經做很多了，不應該再被這樣欺負。

謝慶堂指出，藥商人力萎縮，113年已經剩下7903家，老的一輩凋零，在經過十年、二十年就沒藥商了，到時候中藥若滅掉了，我們還能做什麼？他說，藥事法103條款賦予中藥商職業規範，歡迎所有人來從事中藥，一起讓中藥提升。他表示，全力支持衛福部政策，中藥不是誰都能「順手接管」的行業。