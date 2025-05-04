快訊

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

食藥署「豬肉儀表板」：首批含萊克多巴胺進口豬肉叩關

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
根據食藥署「豬肉儀表板」顯示，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入台灣巿場。圖為民眾購買國產豬肉，非進口豬肉。記者黃義書／攝影
根據食藥署「豬肉儀表板」顯示，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入台灣巿場。圖為民眾購買國產豬肉，非進口豬肉。記者黃義書／攝影

根據食藥署豬肉儀表板」顯示，於4月29日有一批自澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。該批也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。

我國在2021年一月一日開放萊豬進口，食藥署也從當年1月4日起架設「豬肉儀表板」供應民眾查詢萊豬進口量。就規定顯示，豬隻各部位都有訂定萊克多巴胺容許殘留量，其中豬肝、豬腎是0.04PPM，豬肉、豬脂肪、豬腸、豬腦等豬雜碎組織都是0.01PPM。

對此，食藥署表示，該批肉品為澳洲「冷凍豬腳」，依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001ppm，符合「動物用藥殘留標準」殘留容許量0.01ppm，在4月29日核發輸入許可。

食藥署強調，自110年1月1日起輸入豬肉產品，採逐批監視查驗，並持續依風險滾動調整查驗方式，輸入肉品皆會符合「動物用藥殘留標準」，經輸入查驗合格放行，得於國內銷售流通，未來也會持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

萊克多巴胺 豬肉 食藥署

延伸閱讀

首批「萊豬」輸台恐引一波食安風暴？ 食藥署最新說明

「萊豬」對健康危害大？ 毒物專家：全面清楚標示產地

首批澳洲萊豬悄叩關 消基會：憂心流向加工食品

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

相關新聞

未來1周連2波鋒面接力來襲 雨區擴大溫度仍悶熱

明天水氣減少，但晚間新一波鋒面接近，中央氣象署預報員張承傳表示，周二、周三各地有降雨機會，周四鋒面雖遠離，但周五緊接又有...

擬開放日本全牛齡牛肉進口 食藥署預告期將屆

衛福部食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，未來擬取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進...

水情告急？日月潭九蛙露七蛙 蓄水率跌破8成5

日月潭水位下探，水庫蓄水率跌破8成5，知名「九蛙疊像」有七蛙見客，民眾憂心水情不樂觀。台電表示，因適逢一期稻作抽穗期，配...

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

針對衛福部今年3月18日發布的「衛部中字第1141860113號解釋令」，藥界嚴正抗議表達訴求，今天號召5000名藥師上...

花蓮秀林鄉下午4:19發生規模3.1地震 2縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮今下午4時19分發生規模3.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度17.9公里，屬...

首批「萊豬」輸台恐引一波食安風暴？ 食藥署最新說明

根據衛福部食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位，被檢出還有0.001PPM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。