不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

針對衛福部今年3月18日發布的「衛部中字第1141860113號解釋令」，藥界嚴正抗議表達訴求，今天號召5000名藥師上凱道抗議，強烈要求撤回解釋令。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，不容許專業踐踏，若政府再不善意回應對藥事法103條解釋令的訴求，不排除每周到衛福部抗議。

黃金舜表示，政府未經任何溝通，強行發布「衛部中字第1141860113號解釋令」，其中，核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，是為了放寬「經營中藥販賣業務」。

黃金舜說，「藥事法」103條原是落日條款，結果卻被行政命令擅自延長，新增解釋令違反母法，「這我們不能接受。」他強調，這項規定可讓不具藥事人員資格者得以進入中藥相關產業，不僅違反條文本文及立法意旨，也侵蝕專業，對通過國家考試的藥師極度不公。

黃金舜說，這項解釋令，新增中藥或生藥相關學系畢業生，修完中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上，就能領取經營中藥事實證明書，申請登記為中藥販賣業藥商，「太不合理了吧」，不管修幾個學分，應該以「藥師國考」為標準，否則專業能力堪慮，如何為民眾用藥安全把關？

黃金舜說，衛福部長邱泰源上任後，把「落日條款變日出條款」，引起藥師的反彈，且多次要求溝通未果。「邱泰源部長與蘇奕彰司長公然違法，是最無能的搞怪兩兄弟，應該下台負責。」他疾呼，衛福部應撤回中藥解釋令，尊重既有法律與立法初衷，並維持「落日條款」精神。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，中藥行不只靠家傳，藥師與藥劑生投入中藥販賣業的比例持續上升，藥師駐店管理的家數，這20年來，從421家成長到1279家，數字變化顯示出愈來愈多專業藥事人員投身中藥領域，補足人力也強化中藥販售的安全與品質。

黃彥儒說，中藥販售環境應該朝專業化邁進，不能只走「家傳經營、憑經驗販售」的老路，要建立在制度、專業與責任，這樣才是對消費者負責，也是保障整體中藥產業的永續發展。

中藥商後代江振聿表示，即使家傳祖業四代，在選擇繼承家業時，仍念了藥學系精進各種藥學知識。「我認為只有修學分、實作一年就有資格領取經營中藥事實證明書，這太不合理了。」他強調，中藥雖然天然，但並非完全無害，且活性成分複雜，若中西藥合併使用，可能會引起交互作用。