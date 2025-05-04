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數位遺物怎處理？「雲端亡魂」談AI生死與科技倫理

中央社／ 高雄4日電

當人們留存在網路的資訊越來越多，過世後，誰有權力處理數位遺物。瑞典思想家卡爾．歐曼推出新書「雲端亡魂」，帶領讀者反思雲端時代的生死與科技倫理。

「人一旦過世，我們留在雲端的數位個資會發生什麼事？」根據衛城出版書訊，專攻AI政治倫理學、數位遺物的瑞典學者歐曼（Carl Öhman）指出，現今人們的生活愈趨數位化，從消費偏好、社群紀錄、照片影像到個人文字，大量資訊留存在雲端。

當一個人離世後，這些資料不會隨生命終止而消失，反而可能在死後「展開新生」，持續被使用、再製、甚至營利。歐曼預測，最快在2070年，臉書（Facebook）上的死者帳號將超越生者。若網路依目前成長速度持續發展，至本世紀末，將有近50億過世者的個資被永久留存在伺服器上，遍布全球。

例如，目前臉書提供將過世者帳號設為「紀念帳號」的機制，也允許家屬刪除帳號資料，但歐曼認為，這只是暫時性的解方。當帳號代理人也過世，或死者資料愈積愈多，這些看似靜止的帳號，實際上正在佔據伺服器空間，進一步威脅到平台仰賴廣告維生的商業模式。

他在「雲端亡魂：往生者的數位個資與AI時代的生命思考」書中提出關鍵問題：「我們究竟該如何處理這些數位痕跡？是要想盡可能銷毀，還是設法重建再利用？『誰』又有權力決定？」

歐曼強調，這不僅是個人或家屬的問題，更是社會與整體人類文明的議題。他預估，未來30年內，將有超過20億死者帳號形成龐大的「雲端亡魂」社群。而我們與我們的子孫，將成為人類史上第一代「數位公民」，未來的生活，將深受繼承而來的數位遺物影響。

他期盼這本書能成為一本超前部署的思考指南，帶領讀者理解數位遺產的重要性，重新思考生者與亡者的關係，在一切被科技壟斷與商業剝削之前，重新奪回對過去、現在與未來的主導權。

個資 社群 過世

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