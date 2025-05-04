快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

桃鐵地下化挖7500平方米古蹟 鐵道局：不影響通車目標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園鐵路地下化桃園車站文資發掘作業情形。圖／交通部鐵道局提供
桃園鐵路地下化桃園車站文資發掘作業情形。圖／交通部鐵道局提供

桃園鐵路地下化桃園車站工區去年7月動土，近日與鄰近桃園捷運綠線G7站工程同樣發掘出「訊塘埔文化遺址」、「清代鐵道遺構」及「日治時期鐵道遺構」，面積達7500平方公尺，目前劃分6區進行挖掘，力拚明年7月完成文資活化計畫審議，不影響2033年第一階段通車目標。

桃捷G7站與台鐵地下化桃園車站（桃地車站）共構，2020年試掘時，發現多項文化遺址、遺構，配合文資審議等工程停工，2022年7月獲得桃園市文化局同意復工，當時外界憂心台鐵工程範圍也有遺址、遺構。

交通部鐵道局北工程分局副分局長黃士銘今說明，桃地車站工程開工前就已經確認有相關文物，今年2月10日送交「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」到桃園市文化局備查，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，均已納入整體計畫期程安排，目前試掘作業依程序進行中，

據評估，受文資影響範圍合計約7500平方公尺，黃士銘指出，為避免影響工期，鐵道局劃分為6區進行試掘，並採分區提報試掘成果方式送文化局辦理會勘，加速行政流程。後續仍將視需要進行全面挖掘及提出「文資活化及保存計畫」送文化局辦理文資活化計畫審議，並依審議結果辦理文資活化及保存工作。

鐵道局表示，桃園鐵路地下化是優先利用台鐵既有路權，以降低用地徵收與地上物拆遷需求，且桃園車站與桃捷綠線共構施工界面複雜，加上受限軌道線型須符合一定標準，倘配合調整勢必造成桃園車站前後路段周遭大量拆遷，已無辦理變更設計的空間。

目前桃園車站文資試掘工作已自今年2月24日開始分區進行，正加速辦理中。黃士銘強調，桃地計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，雙方目標一致，共同朝2026年7月完成文資審議努力，確保整體工程如期推進，實現2033年第一階段通車目標。

文化局 桃園 鐵道

延伸閱讀

桃鐵地下化挖到遺址恐誤通車 桃園文化局：未收到計畫

臺南白河市道172線拓寬正式通車

台鐵桃園新站挖出遺址 鐵道局憂文資審議影響工程進度

桃園市立美術館工程進度落後 文化局拚明年7月完工驗收

相關新聞

「萊豬」對健康危害大？ 毒物專家：全面清楚標示產地

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位，檢出0.001PPM萊克多巴胺，這也是台灣開放萊豬進口後，首批含...

北美館廣場出現「毛孔城市」 跟著微氣候地景流汗呼吸

周五晚上，北美館前豎起一根根閃亮的鋁管，不斷噴灑霧氣，彷彿要為即將進入夏季的城市降溫。這是北美館第12屆「X-site計...

全台7省道首設「雙色溫」路燈 交通部下半年擬擴大辦理

為降低行人死亡，交通部今年祭出改善道安三支箭，其中包含改善路口照明，以「路段黃光、路口白光」為更換原則，選定全台7處行人...

「氣」一下就傷心！研究：憤怒恐造成心血管急性傷害 生氣別超過這時間

不長脾氣長智慧！科博特診所院長劉博仁近日在臉書貼文，引用《美國心臟協會期刊》研究指出，短時間的強烈憤怒，可能對心血管系統造成急性傷害。

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

高麗菜近期價格親民，成為民眾採購常見選項。旅日作家「魚漿夫婦」近日分享一篇來自日本農民的貼文，指出高麗菜在生長過程中會先形成小球狀，再逐層向外擴大，因此內層葉片通常乾淨、不需逐片清洗，就像洋蔥一樣。然而貼文曝光後，有內行表示，以台灣的種植條件來看，可能沒辦法像日本一樣，最好還是一片一片洗，食用相對安全。

別急著加油 中油：明起汽、柴油大降1.1、1.4元

台灣中油宣布，明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。