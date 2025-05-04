桃鐵地下化挖7500平方米古蹟 鐵道局：不影響通車目標

桃園鐵路地下化桃園車站工區去年7月動土，近日與鄰近桃園捷運綠線G7站工程同樣發掘出「訊塘埔文化遺址」、「清代鐵道遺構」及「日治時期鐵道遺構」，面積達7500平方公尺，目前劃分6區進行挖掘，力拚明年7月完成文資活化計畫審議，不影響2033年第一階段通車目標。

桃捷G7站與台鐵地下化桃園車站（桃地車站）共構，2020年試掘時，發現多項文化遺址、遺構，配合文資審議等工程停工，2022年7月獲得桃園市文化局同意復工，當時外界憂心台鐵工程範圍也有遺址、遺構。

交通部鐵道局北工程分局副分局長黃士銘今說明，桃地車站工程開工前就已經確認有相關文物，今年2月10日送交「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」到桃園市文化局備查，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，均已納入整體計畫期程安排，目前試掘作業依程序進行中，

據評估，受文資影響範圍合計約7500平方公尺，黃士銘指出，為避免影響工期，鐵道局劃分為6區進行試掘，並採分區提報試掘成果方式送文化局辦理會勘，加速行政流程。後續仍將視需要進行全面挖掘及提出「文資活化及保存計畫」送文化局辦理文資活化計畫審議，並依審議結果辦理文資活化及保存工作。

鐵道局表示，桃園鐵路地下化是優先利用台鐵既有路權，以降低用地徵收與地上物拆遷需求，且桃園車站與桃捷綠線共構施工界面複雜，加上受限軌道線型須符合一定標準，倘配合調整勢必造成桃園車站前後路段周遭大量拆遷，已無辦理變更設計的空間。

目前桃園車站文資試掘工作已自今年2月24日開始分區進行，正加速辦理中。黃士銘強調，桃地計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，雙方目標一致，共同朝2026年7月完成文資審議努力，確保整體工程如期推進，實現2033年第一階段通車目標。