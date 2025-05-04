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青少年身心狀況浮現 亞東醫院建支持網守護心理健康

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
青少年常見的心理壓力成因及情緒症狀型態。圖／亞東醫院提供
青少年常見的心理壓力成因及情緒症狀型態。圖／亞東醫院提供

青少年心理困擾日益嚴重，亞東醫院發現青少年與兒童求助人數逐年上升，焦慮、憂鬱、自傷與拒學等問題浮現，2022年起啟動支持計畫，串聯醫療與社會資源，盼成為孩子人生風雨中的燈塔。

根據2015至2017年「台灣兒童青少年精神疾病流行病學調查」，台灣兒童青少年罹患任一精神疾病的終生盛行率高達32.3%，等於每三名孩子中，就有一人曾遭遇心理健康困擾。其中以注意力不足過動症、焦慮症及自閉症類群障礙最為常見。兒童福利聯盟2023年調查也顯示，高達17%的國高中生具重度憂鬱傾向，21.1%的高中生曾認真思考過自殺，反映出校園中潛藏的龐大心理壓力。

亞東醫院精神暨心身醫學部醫師林竺君指出，青少年的情緒困擾常源自學業、同儕、家庭甚至網路霸凌等壓力，若缺乏有效的支持系統與情緒出口，可能導致封閉自我，甚至走向極端。她提醒，當孩子出現生活功能退化、社交退縮、負面言論等警訊時，家長與師長應敏銳察覺，避免否定或責備，並儘早尋求專業協助。

林竺君表示，常見的青少年心理疾病包括焦慮症、憂鬱症、躁鬱症等。焦慮症患者可能出現煩躁、身體不適；憂鬱症則伴隨情緒低落、失眠、自傷風險；躁鬱症則會在情緒高低間劇烈擺盪。此外，厭食、暴食、拒學、睡眠障礙與適應障礙也逐漸浮現。林竺君表示，許多孩子並非「叛逆」，而是無法清楚表達內心痛苦，透過專業評估才能正確辨識問題與對應治療。

為建立更完整的照護體系，亞東醫院表示自2022年啟動「青少年精神與心理健康支持計畫」，整合精神科醫師、心理師、社工師與職能治療師，提供門診與住院評估、個別心理諮商、主題團體治療，以及家長參與的親職課程，期望透過跨專業合作，成為孩子面對風雨時的堅強後盾。

林竺君強調，青少年的情緒困擾多隱匿於沉默之中，外界往往難以察覺，甚至誤解為「想太多」、「青春期正常反應」而被忽略。她呼籲社會大眾給予更多理解與耐心陪伴，讓每一位孩子知道，「當你在人生的海上遇到風浪，我們就是那座燈塔。」

辨識青少年三大求救訊號，及時覺察、適時陪伴，才是對孩子最好的支持。圖／亞東醫院提供
辨識青少年三大求救訊號，及時覺察、適時陪伴，才是對孩子最好的支持。圖／亞東醫院提供
亞東醫院精神暨心身醫學部醫師林竺君指出，青少年的情緒困擾常源自學業、同儕、家庭甚至網路霸凌等壓力，若缺乏有效的支持系統與情緒出口，可能導致封閉自我，甚至走向極端。圖／亞東醫院提供
亞東醫院精神暨心身醫學部醫師林竺君指出，青少年的情緒困擾常源自學業、同儕、家庭甚至網路霸凌等壓力，若缺乏有效的支持系統與情緒出口，可能導致封閉自我，甚至走向極端。圖／亞東醫院提供

情緒低落 憂鬱症

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