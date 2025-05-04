午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜近期價格親民，成為民眾採購常見選項。旅日作家「魚漿夫婦」近日分享一篇來自日本農民的貼文，指出高麗菜在生長過程中會先形成小球狀，再逐層向外擴大，因此內層葉片通常乾淨、不需逐片清洗，就像洋蔥一樣。然而貼文曝光後，有內行表示，以台灣的種植條件來看，可能沒辦法像日本一樣，最好還是一片一片洗，食用相對安全。

2025-05-04 12:56