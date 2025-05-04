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午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

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午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
14縣市大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照
14縣市大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照

午後雷陣雨來了！中央氣象署下午14時05分針對雙北等14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（４）日宜蘭、花蓮、南投地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣。影響時間：04日下午至04日晚上。

南投縣 花蓮

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