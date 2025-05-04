「萊豬」對健康危害大？ 毒物專家：全面清楚標示產地

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位，檢出0.001PPM萊克多巴胺，這也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，澳洲飼養的牛禁用萊克多巴胺，但豬隻一直都有使用，這是這次檢出的最大隱憂，是否過去未被查驗到。

楊振昌指出，萊克多巴胺又稱「瘦肉精」，添加於動物飼料中可以增加瘦肉比例，但有安全容許量標準。依據標準，成人每公斤體重之萊克多巴胺每日安全攝食量為1微克/公斤體重/天，換算成60公斤成人的每日最大安全攝取量為60微克，換算下來為6公斤牛肉或1.5公斤豬肝，正常飲食並不會超過。

目前國內衛生標準，針對牛的肌肉訂定萊克多巴胺殘留容許量為0.01PPM；豬肉的萊克多巴胺殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01PPM、肝臟0.04 PPM、腎臟0.04PPM、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01PPM。

楊振昌說，萊克多巴胺會讓交感神經興奮，可增進食欲、增加瘦肉比例，若過量使用在豬牛身上，確實會產生躁動不安的狀況。而萊克多巴胺對人體的影響則是心跳加快、手發抖、腸胃道症狀，嚴重時可能心律不整。

目前研究顯示，雖然萊克多巴胺的肉品食用量尚未有國際急性中毒的個案，楊振昌擔心，長久累積還是有慢性危害。主要還是擔心長期暴露是否會有其他疾病，這一批澳洲的豬其他可食部位，數值在標準之內，但要擔心驗出背後代表的意義是什麼？澳洲的豬本來就有在使用萊克多巴胺，大眾會擔心沒有驗到卻超標的部分。

楊振昌強調，政府應該要讓民眾安心，未來如何更加確保食品安全，尤其是孕婦是坐月子可能會吃到內臟。他建議，豬肉應該清楚標示產地來源，讓消費者有更好的選擇；國人愛吃豬肉，市售豬肉90至95%都是國產，為什麼要吃有藥劑殘留風險的外國豬？