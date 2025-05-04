快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

聽新聞
0:00 / 0:00

「萊豬」對健康危害大？ 毒物專家：全面清楚標示產地

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
毒物專家楊振昌擔心，萊克多巴胺雖然無急性中毒個案，主要還是擔心長期暴露是否會有其他疾病。本報資料照片
毒物專家楊振昌擔心，萊克多巴胺雖然無急性中毒個案，主要還是擔心長期暴露是否會有其他疾病。本報資料照片

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位，檢出0.001PPM萊克多巴胺，這也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，澳洲飼養的牛禁用萊克多巴胺，但豬隻一直都有使用，這是這次檢出的最大隱憂，是否過去未被查驗到。

楊振昌指出，萊克多巴胺又稱「瘦肉精」，添加於動物飼料中可以增加瘦肉比例，但有安全容許量標準。依據標準，成人每公斤體重之萊克多巴胺每日安全攝食量為1微克/公斤體重/天，換算成60公斤成人的每日最大安全攝取量為60微克，換算下來為6公斤牛肉或1.5公斤豬肝，正常飲食並不會超過。

目前國內衛生標準，針對牛的肌肉訂定萊克多巴胺殘留容許量為0.01PPM；豬肉的萊克多巴胺殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01PPM、肝臟0.04 PPM、腎臟0.04PPM、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01PPM。

楊振昌說，萊克多巴胺會讓交感神經興奮，可增進食欲、增加瘦肉比例，若過量使用在豬牛身上，確實會產生躁動不安的狀況。而萊克多巴胺對人體的影響則是心跳加快、手發抖、腸胃道症狀，嚴重時可能心律不整。

目前研究顯示，雖然萊克多巴胺的肉品食用量尚未有國際急性中毒的個案，楊振昌擔心，長久累積還是有慢性危害。主要還是擔心長期暴露是否會有其他疾病，這一批澳洲的豬其他可食部位，數值在標準之內，但要擔心驗出背後代表的意義是什麼？澳洲的豬本來就有在使用萊克多巴胺，大眾會擔心沒有驗到卻超標的部分。

楊振昌強調，政府應該要讓民眾安心，未來如何更加確保食品安全，尤其是孕婦是坐月子可能會吃到內臟。他建議，豬肉應該清楚標示產地來源，讓消費者有更好的選擇；國人愛吃豬肉，市售豬肉90至95%都是國產，為什麼要吃有藥劑殘留風險的外國豬？

澳洲 萊克多巴胺 豬肉

延伸閱讀

首批澳洲萊豬悄叩關 消基會：憂心流向加工食品

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

高中退學生接二連三自澳洲寄恐嚇信 檢警由「這」逮到他

澳洲總理自稱熱愛對抗保守派 曾助終結對中貿易戰

相關新聞

「萊豬」對健康危害大？ 毒物專家：全面清楚標示產地

4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位，檢出0.001PPM萊克多巴胺，這也是台灣開放萊豬進口後，首批含...

北美館廣場出現「毛孔城市」 跟著微氣候地景流汗呼吸

周五晚上，北美館前豎起一根根閃亮的鋁管，不斷噴灑霧氣，彷彿要為即將進入夏季的城市降溫。這是北美館第12屆「X-site計...

全台7省道首設「雙色溫」路燈 交通部下半年擬擴大辦理

為降低行人死亡，交通部今年祭出改善道安三支箭，其中包含改善路口照明，以「路段黃光、路口白光」為更換原則，選定全台7處行人...

「氣」一下就傷心！研究：憤怒恐造成心血管急性傷害 生氣別超過這時間

不長脾氣長智慧！科博特診所院長劉博仁近日在臉書貼文，引用《美國心臟協會期刊》研究指出，短時間的強烈憤怒，可能對心血管系統造成急性傷害。

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

高麗菜近期價格親民，成為民眾採購常見選項。旅日作家「魚漿夫婦」近日分享一篇來自日本農民的貼文，指出高麗菜在生長過程中會先形成小球狀，再逐層向外擴大，因此內層葉片通常乾淨、不需逐片清洗，就像洋蔥一樣。然而貼文曝光後，有內行表示，以台灣的種植條件來看，可能沒辦法像日本一樣，最好還是一片一片洗，食用相對安全。

別急著加油 中油：明起汽、柴油大降1.1、1.4元

台灣中油宣布，明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。