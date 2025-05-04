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北美館廣場出現「毛孔城市」 跟著微氣候地景流汗呼吸

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供

周五晚上，北美館前豎起一根根閃亮的鋁管，不斷噴灑霧氣，彷彿要為即將進入夏季的城市降溫。這是北美館第12屆「X-site計畫」首獎計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。北美館表示，首獎團隊表層工作室從都市熱島效應出發，打造融合藝術與地景的實驗場域，思索氣候變遷對城市與人類生活所帶來的影響。

隨著都市熱島效應逐年加劇，高溫以悄無聲息的方式滲入日常，影響人們在公共場域中的移動與停留路徑，隨著體感適應的極限，人的行動亦逐步發生著變化。面對這樣的環境挑戰，高偉恩與譚宇宏2024年組成的「表層工作室」，嘗試在建築與環境之間尋求可親性的邊界。團隊跨足建築藝術、工業設計、城市議題及永續環保等領域，以建築地景的手法回應熱島議題，提出調節公共空間與環境的溫度差異，重新定義現代人與城市之間的互動關係

「毛孔城市－佔領計畫」將 「佔領」 拆解為三個層次：鋪面質變、毛孔介入及微氣候。團隊以人體基本的散熱機制擬態於地表，藉由大範圍的擴張網隱喻表層皮膚，再佈滿142座象徵性的「毛孔」裝置，透過噴霧模擬人體流汗散熱的過程，為灼熱地表釋放蓄積熱能。從實體裝置到無形的水霧、空氣和光影，營造出具有「呼吸感」的微氣候場域，水霧輕觸肌膚，微涼感隨即擴散，緩解熱氣滯留並改變廣場溫度，喚醒觀眾對城市熱環境的感知與共存關係的反思。

呼應低耗能與減碳趨勢，此一作品的噴霧裝置採用工業與消費者回收鋁材，轉化為兼具照明功能的街道家具，並以模組化的形式運用3D列印模具鑄造，不僅降低模具成本，亦提升量產彈性。北美館表示，展期結束後，噴霧裝置也可完整拆卸並重複組裝，成為他案的裝置藝術、景觀照明等元件，甚至可以重新被回收製作為鋁錠原料，重新轉化為其它物件，建構出友善環境的循環關係。

北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供
北美館第12屆「X-site計畫」的獲選計畫「毛孔城市－佔領計畫」，透過142座象徵性的「毛孔」裝置，以噴霧模擬人體流汗散熱的過程。圖／北美館提供

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