全台7省道首設「雙色溫」路燈 交通部下半年擬擴大辦理

為降低行人死亡，交通部今年祭出改善道安三支箭，其中包含改善路口照明，以「路段黃光、路口白光」為更換原則，選定全台7處行人通行量較多的省道路口作為示範點。公路局表示，7處「雙色溫」路燈示範點成效預估2至3月可看出成果，若肇事防制成效良好，預計今年也會在預計進行路口改善的400處中挑選適合地點，評估下半年擴大辦理。

交通部祭出改善道安三支箭，省道首度設置「雙色溫」路燈，以「路段為黃光，路口改為白光」為原則，在北、中、南、東7處省道示範點，試辦路口燈具改裝計畫，3月底完工，4月勘查檢視調整，預期未來高肇事路口夜間交通事故最多可望減少3成。

7處「雙色溫」路燈省道示範點包含新竹縣新豐鄉的台15線與竹3縣道路口、宜蘭縣羅東鎮純精路與樹人路路口、花蓮吉安鄉台9線吉豐路三段與吉豐路三段667巷路口、彰化縣芬園鄉台14線與德興路和富山街路口。

另還有，南投縣草屯鎮台14線與仁愛街路口、南投縣水里鄉台16線15K+335名水路／中正路／中山路多岔路口、高雄市甲仙區台29線寶隆國小旁丁字路口。

另外，桃園市及屏東縣等縣市已在2021年起陸續設置「雙色溫」路燈，桃園市2023年公布試辦成果，指出更換路燈後，夜間肇事減少3成，因此擴大辦理，預計2026年推行至全市。

公路局組長姜宇峰說，公路局轄管的省公路系統與市區環境不同，因此選定7處行人交通量較多的路口試辦，也是省道首度設置「雙色溫」路燈。

省道路段上採黃色低色溫燈光，但路口行人穿越線處則採白光中色溫燈光，除了增加斑馬線和路口的照明外，對駕駛人來說，黃光路燈後看到行穿線上的白光，會有警示作用。

姜宇峰指出，7處省道「雙色溫」路燈示範點成效預估2到3個月就可以看出成果，若肇事防制成效良好，公路局今年預計針對400處路口照明改善，也會在這400處中挑選適合的地點，評估下半年擴大辦理。