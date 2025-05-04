「氣」一下就傷心！研究：憤怒恐造成心血管急性傷害 生氣別超過這時間

不長脾氣長智慧！科博特診所院長劉博仁近日在臉書貼文，引用《美國心臟協會期刊》研究指出，短時間的強烈憤怒，可能對心血管系統造成急性傷害。研究顯示，僅僅8分鐘的生氣，就可能使血管內皮功能短暫受損，增加心血管疾病風險。

劉博仁指出，這項研究由哥倫比亞大學心血管專家Daichi Shimbo博士主導，共邀請280位健康成人參與，並分為四組，分別進行情緒誘發（包括生氣、悲傷、焦慮）或中性任務。研究團隊在誘發前後測量血管擴張與修復能力，結果顯示，只有在生氣組中，血管功能出現明顯下降，呈現短期硬化現象，其他情緒則影響較小。

劉博仁指出，憤怒會使交感神經過度興奮，導致血壓升高、心跳加速，進一步影響免疫力與腸胃功能。若長期累積憤怒情緒，還可能引發自律神經失調，出現心悸、失眠、慢性疲勞等健康問題。他也舉例曾有中年主管因職場爭執頻繁，半年內出現高血壓與胃食道逆流等症狀，證實「氣出病來」並非虛言。

他強調，情緒管理是現代人重要的健康課題，引用老子思想提醒大眾：「真正有智慧的人懂得『塞其兌，閉其門』，即控制自己的言語與情緒，不任由情緒宣洩」。