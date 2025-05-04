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高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

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高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

聯合新聞網／ 綜合報導
高麗菜示意圖。聯合報系資料照片
高麗菜示意圖。聯合報系資料照片

高麗菜近期價格親民，成為民眾採購常見選項。旅日作家「魚漿夫婦」近日分享一篇來自日本農民的貼文，指出高麗菜在生長過程中會先形成小球狀，再逐層向外擴大，因此內層葉片通常乾淨、不需逐片清洗，就像洋蔥一樣。然而貼文曝光後，有內行表示，以台灣的種植條件來看，可能沒辦法像日本一樣，最好還是一片一片洗，食用相對安全。

「魚漿夫婦」日前在臉書分享，有日本菜農認為，高麗菜其實不需要洗，就像洋蔥不需要一片一片剝開來洗一樣，裡面基本上不會髒，直接使用沒有問題。因為高麗菜是在形成一顆小小的球之後，才會從內側開始逐漸變大，「如果被蟲咬的話，就直接拿去換」。

貼文曝光後，不少網友表示，「在台灣買高麗菜時外觀良好，結果裡面被蟲啃，還一堆卵跟糞便，有點可怕，日本的高麗菜倒是沒看過有蟲」、「我還是會剝開過水耶，因為還是發現過，裡面葉子枯掉或黑掉的」、「環境溫度不一樣，像是美國的花椰菜不容易有蟲，台灣種出來的，如果真的是走無毒栽種路線，蟲蟲可是會多到不知道該怎麼吃才好」、「有時候會有優質蛋白質藏在裡面耶」。

也有種植高麗菜的經驗者指出，台灣的高麗菜因氣候環境及蟲害多，尤其白粉蝶容易侵襲，為確保品質，多數農民自幼苗期即定期施藥，因此不僅外葉，連菜心及內層葉片都可能接觸農藥，因此最好還是一片一片仔細清洗，「我家一樣有種高麗菜，不灑農藥，用網子罩住照樣滿滿都是蟲」。

日本 洋蔥 農民 高麗菜

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