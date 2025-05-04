別急著加油 中油：明起汽、柴油大降1.1、1.4元

台灣中油宣布，明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌、新台幣兌美元匯率升值，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降1.1元及1.4元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調降1.1元及1.4元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。