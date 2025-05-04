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今年超了沒 肝基會在台南安定小七門市提供抽血癌篩腹超

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，肝基會台南分會代表李祟瑋（左起），台南市立醫院醫師郭明正，台南市新安發門市店長陳昱廷（右一）共同參與。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，肝基會台南分會代表李祟瑋（左起），台南市立醫院醫師郭明正，台南市新安發門市店長陳昱廷（右一）共同參與。圖／肝基會提供

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，2025年「今年超了沒─免費保肝抽血癌篩腹超大活動」於今天上午在台南市安南區衛生所與7-ELEVEN新安發門市同步舉辦，肝基會提供免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波檢查，年滿30歲以上民眾即可參加，當天抽血檢查與腹部超音波。

衛福部訂定「2025年消除C肝」目標、提高B、C型肝炎篩檢涵蓋率，肝基會近年來在全台各地推動「C肝微根除計畫」，有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率，肝基會也呼籲，不要忽略腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3到6個月就檢查一次。

肝基會指出，腹部超音波不僅是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官，是確保全民健康的利器。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年服務超過2萬人次。本次「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，透過與臺南在地7-ELEVEN門市和衛生所的合作，民眾可以事先向衛生所報名參加免費的腹部超音波檢查，也可以在活動當天到門市參加免費保肝癌篩抽血檢查，誠摯邀請臺南地區民眾主動篩檢、積極就醫、及早治療，全面響應消滅肝病的行列。

參加本次腹部超音波活動的民眾，現場由專業護理人員解說腹超檢查報告結果，如有需要進一步轉診的民眾，也會由肝基會與安定區衛生所協助轉診並提供就醫諮詢，針對經濟弱勢的族群，肝基會將提供健保未給付的相關醫療補助。民眾兩周後可收到檢驗報告，若有問題可撥打0800-000-583免費保肝諮詢專線，將由專業醫護人員提供完善解答。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾做免費保肝篩檢填表報到。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾做免費保肝篩檢填表報到。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾接受免費保肝抽血篩檢。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾接受免費保肝抽血篩檢。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾接受腹部超音波檢查。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與台南市安南區衛生所合作，在7-ELEVEN新安發門市舉篩檢活動，民眾接受腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

C肝 肝病 衛生所

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