今年超了沒 肝基會在台南安定小七門市提供抽血癌篩腹超

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，2025年「今年超了沒─免費保肝抽血癌篩腹超大活動」於今天上午在台南市安南區衛生所與7-ELEVEN新安發門市同步舉辦，肝基會提供免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波檢查，年滿30歲以上民眾即可參加，當天抽血檢查與腹部超音波。

衛福部訂定「2025年消除C肝」目標、提高B、C型肝炎篩檢涵蓋率，肝基會近年來在全台各地推動「C肝微根除計畫」，有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率，肝基會也呼籲，不要忽略腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3到6個月就檢查一次。

肝基會指出，腹部超音波不僅是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官，是確保全民健康的利器。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年服務超過2萬人次。本次「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，透過與臺南在地7-ELEVEN門市和衛生所的合作，民眾可以事先向衛生所報名參加免費的腹部超音波檢查，也可以在活動當天到門市參加免費保肝癌篩抽血檢查，誠摯邀請臺南地區民眾主動篩檢、積極就醫、及早治療，全面響應消滅肝病的行列。