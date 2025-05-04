長榮航空兒童早療計畫贈服務車修教室 捐贈金額達220萬

長榮航空2023年起啟動「讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計畫」，昨天攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，並宣布捐贈2台早療服務車予2家基金會、協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元。

長榮航空表示，2025年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計畫，今年4月起在企業內部發起募款活動，並以社工視角拍攝2支紀錄片，昨天也走出室內場域舉辦「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由長榮航空總經理孫嘉明、伊甸基金會副執行長何天元及心路基金會副執行長王宜慧共同出席，並由志工帶領著慢飛天使走訪台北市立動物園。