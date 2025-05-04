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長榮航空兒童早療計畫贈服務車修教室 捐贈金額達220萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
伴飛公益日活動除了邀請慢飛家庭參加，也號召長榮航空ESG志工隊踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪動物園，留下美好回憶。圖／長榮航空提供
伴飛公益日活動除了邀請慢飛家庭參加，也號召長榮航空ESG志工隊踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪動物園，留下美好回憶。圖／長榮航空提供

長榮航空2023年起啟動「讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計畫」，昨天攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，並宣布捐贈2台早療服務車予2家基金會、協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元。

長榮航空表示，2025年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計畫，今年4月起在企業內部發起募款活動，並以社工視角拍攝2支紀錄片，昨天也走出室內場域舉辦「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由長榮航空總經理孫嘉明、伊甸基金會副執行長何天元及心路基金會副執行長王宜慧共同出席，並由志工帶領著慢飛天使走訪台北市立動物園。

孫嘉明指出，長榮航空「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計畫邁入第3年，除了捐贈早療服務車，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各角落，也協助伊甸基金會與心路基金會的早療教室進行優化翻修，提供更完善的教學環境。很高興從內部員工的反饋中，發現大家都很支持公益活動，也很樂意為兒童健康與福祉共同努力。

長榮航空孫嘉明總經理陪伴慢飛天使們參觀無尾熊館以及參加闖關遊戲，現場歡笑聲不斷。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理陪伴慢飛天使們參觀無尾熊館以及參加闖關遊戲，現場歡笑聲不斷。圖／長榮航空提供
伴飛公益日活動除了邀請慢飛家庭參加，也號召長榮航空ESG志工隊踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪動物園，留下美好回憶。圖／長榮航空提供
伴飛公益日活動除了邀請慢飛家庭參加，也號召長榮航空ESG志工隊踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪動物園，留下美好回憶。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理（右二）致贈有助於促進感覺統合、手眼協調等功能的玩具禮物予慢飛家庭，期許在伊甸基金會及心路基金會的協助下，讓慢飛天使展翅高飛。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理（右二）致贈有助於促進感覺統合、手眼協調等功能的玩具禮物予慢飛家庭，期許在伊甸基金會及心路基金會的協助下，讓慢飛天使展翅高飛。圖／長榮航空提供
「讓我伴你飛─伴飛公益日」活動特別邀請「大樹哥哥」、「櫻花姐姐」帶來精彩的活力健身操，為活動注入滿滿能量。圖／長榮航空提供
「讓我伴你飛─伴飛公益日」活動特別邀請「大樹哥哥」、「櫻花姐姐」帶來精彩的活力健身操，為活動注入滿滿能量。圖／長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明（中）、伊甸基金會副執行長何天元（右）以及心路基金會副執行長王宜慧（左），未來將持續攜手，深耕發展遲緩兒童的療育需求。圖／長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明（中）、伊甸基金會副執行長何天元（右）以及心路基金會副執行長王宜慧（左），未來將持續攜手，深耕發展遲緩兒童的療育需求。圖／長榮航空提供
長榮航空昨攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，並宣布捐贈2台早療服務車予2家基金會、協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元。圖／長榮航空提供
長榮航空昨攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，並宣布捐贈2台早療服務車予2家基金會、協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元。圖／長榮航空提供

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