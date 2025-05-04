雨神long stay！一周連兩波鋒面襲台 這地區氣溫恐飆破35度
時序進入5月梅雨季！今（4）日受鋒面快速通過影響，台灣天氣轉趨不穩，中部以北、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提升，其餘地區則多為多雲，午後仍有局部雷陣雨發展的可能，東半部與西半部山區更須留意局部較大雨勢。氣象專家提醒，本周「雨神」將在台灣long stay（長時間停留），民眾外出應留意天氣變化。
氣象專家林得恩今在臉書專頁「林老師氣象站」指出，5日還有另一道鋒面接近，迎風面的北部與東北部地區將持續有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，但午後仍有雷陣雨機會。
除了降雨干擾，氣溫方面也得注意。林得恩表示，未降雨時各地仍感悶熱，北部及東半部高溫約落在攝氏27至30度，中南部則為30至34度之間，南部靠山區的溫度甚至有機會突破35度，防曬與補充水分不可忽略。
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