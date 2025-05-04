聽新聞
0:00 / 0:00
本周鋒面接力雷陣雨多 周二周三下最大北部周五高溫33度
中央氣象署預報員張承傳上午指出，本周在華南陸續有鋒面生成並東移通過台灣，天氣不穩定，各地都容易下雨。 周二及周三受鋒面影響，各地容易下雨，西半部、東半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，東南部也有短暫陣雨。
張承傳指出，今天清晨有一道鋒面快速通過台灣，北部局部降雨，南投山區也短暫降雨，白天鋒面離開後，各地多以多雲到晴為主，但天氣比較不穩定。中午過後，北部、東半部及中南部山區、近山區平地容易出現午後短暫雷陣雨，特別是山區要留意有局部大雨發生機率。
張承傳指出，周一維持多雲到晴天氣，午後大台北山區、東部山區仍有短暫雷陣雨，晚上開始另一波鋒面逐漸接近，北部逐漸開始零星下雨。 周二及周三受鋒面影響，各地容易下雨，西半部、東半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，東南部也有短暫陣雨。周四華南有另一道鋒面生成，並在周五及周六接近，中部以北及東半部容易出現短暫陣雨或雷雨，南部以多雲午後短暫雷陣雨為主。
氣溫方面，張承傳說，本周沒下雨時各地悶熱，高溫在28到30、31度間。周五鋒面接近、西南風增強，北部高溫有機會達33度；低溫部分在22-24度之間。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言