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本周鋒面接力雷陣雨多 周二周三下最大北部周五高溫33度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周在華南陸續有鋒面生成並東移通過台灣，天氣不穩定，各地都容易下雨。本報資料照片
本周在華南陸續有鋒面生成並東移通過台灣，天氣不穩定，各地都容易下雨。本報資料照片

中央氣象署預報員張承傳上午指出，本周在華南陸續有鋒面生成並東移通過台灣，天氣不穩定，各地都容易下雨。 周二及周三受鋒面影響，各地容易下雨，西半部、東半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，東南部也有短暫陣雨。

張承傳指出，今天清晨有一道鋒面快速通過台灣，北部局部降雨，南投山區也短暫降雨，白天鋒面離開後，各地多以多雲到晴為主，但天氣比較不穩定。中午過後，北部、東半部及中南部山區、近山區平地容易出現午後短暫雷陣雨，特別是山區要留意有局部大雨發生機率。

張承傳指出，周一維持多雲到晴天氣，午後大台北山區、東部山區仍有短暫雷陣雨，晚上開始另一波鋒面逐漸接近，北部逐漸開始零星下雨。 周二及周三受鋒面影響，各地容易下雨，西半部、東半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，東南部也有短暫陣雨。周四華南有另一道鋒面生成，並在周五及周六接近，中部以北及東半部容易出現短暫陣雨或雷雨，南部以多雲午後短暫雷陣雨為主。

氣溫方面，張承傳說，本周沒下雨時各地悶熱，高溫在28到30、31度間。周五鋒面接近、西南風增強，北部高溫有機會達33度；低溫部分在22-24度之間。

本周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
本周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 雷雨

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