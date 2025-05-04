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死龜活尾溜…龜山島擺尾畫面曝 颱風後「斷尾」自動長回來

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從401高地拍到龜山島向左「擺尾」。圖／劉厚漢老師提供
從401高地拍到龜山島向左「擺尾」。圖／劉厚漢老師提供

宜蘭龜山島像是海中悠遊的巨龜，一條長達1公里「龜尾」礫石灘，隨著潮汐沖刷尾巴會左右擺動，稱之「靈龜擺尾」，但很少人看過，當地導覽老師劉厚漢曾經從山上清楚拍下擺尾畫面，而去年底龜山島遭受開放以來最強颱風侵襲，龜尾「斷尾」只剩300公尺，最近癒合神奇的自動長回來了。

龜山島大自然奇幻景象變化莫測，「龜山八景」最奇特有趣的莫過於龜尾會左右擺動，而且此一景象並不容易看到，除非是攀爬到401高地，而且剛好抓準擺尾的時機，才能捕捉到畫面。

宜蘭觀光大使劉厚漢老師說，龜山島尾巴有一道渾然天成的礫石灘，長達1公里幾乎都是圓滑的鵝卵石，經年累月受海潮研磨的龜卵石奇觀，受到冬天東北季風與夏天又南風的影響，大量礫沙石隨潮汐消長南北位移，每年左右擺動各一次，故名「神龜擺尾」，在地人稱之為「死龜活尾溜」，形容龜尾的活靈活現。

如果風浪太大，龜山島會「斷尾」變成前後兩截，但近年來最嚴重的一次是去年底康芮颱風來襲，整座島上設施遭強風巨浪摧毀，重達40公噸的消波塊被大浪推到岸上、淹水高度200公分、普陀巖廟宇神尊漂浮起來，是龜山島開放觀光24年來遭颱風侵襲最嚴重的一次。

龜山島駐警隊長許源豊表示，所幸當時島上人員趕緊逃避躲過，無人傷亡，但龜尾整個斷掉，只剩短短的300公尺，花了3000萬元整建設施後，今年3月1日龜山島恢復對外開放登島，龜尾之後也慢慢癒合，現在長回來大約5、600公尺。

龜山島的尾巴去年底歷經颱風摧殘「斷尾」，最近慢慢長回來。記者戴永華／攝影
龜山島的尾巴去年底歷經颱風摧殘「斷尾」，最近慢慢長回來。記者戴永華／攝影
從401高地拍到龜山島向左「擺尾」。圖／劉厚漢老師提供
從401高地拍到龜山島向左「擺尾」。圖／劉厚漢老師提供
去年底龜山島遭受開放登島24年來，最嚴重的颱風侵襲，導致龜山島「斷尾」只剩下300公尺。圖／翻攝自龜山島監視器
去年底龜山島遭受開放登島24年來，最嚴重的颱風侵襲，導致龜山島「斷尾」只剩下300公尺。圖／翻攝自龜山島監視器
龜山島的尾巴去年底歷經颱風摧殘「斷尾」，最近慢慢長回來。記者戴永華／攝影
龜山島的尾巴去年底歷經颱風摧殘「斷尾」，最近慢慢長回來。記者戴永華／攝影
龜山島的「龜尾」會因為風浪及潮汐影響，斷成兩截。圖／劉厚漢老師提供
龜山島的「龜尾」會因為風浪及潮汐影響，斷成兩截。圖／劉厚漢老師提供
龜山島的尾巴有一條長長的「龜尾」，會隨潮汐巨浪左右擺動。圖／東北角風景區管理處提供
龜山島的尾巴有一條長長的「龜尾」，會隨潮汐巨浪左右擺動。圖／東北角風景區管理處提供

宜蘭 康芮颱風 龜山島

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