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一塊翻轉兒少未來！金馬影帝阮經天號召支持全聯零錢捐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯偕全聯佩樺圓夢社會福利基金會、全支付，與公益大使阮經天一同呼籲民眾發揮愛心。圖／全聯福利中心提供
全聯偕全聯佩樺圓夢社會福利基金會、全支付，與公益大使阮經天一同呼籲民眾發揮愛心。圖／全聯福利中心提供

零錢、點數都能捐！全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會今年第2季首度攜手更生少年關懷協會，邀請金馬影帝阮經天擔任公益大使，號召「愛從1開始」零錢捐，一同支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，透過職涯探索與技能培力，協助迷途少年重建自信，邁向新人生。

活動自即日起至6月30日止，民眾可於全台全聯門市投下零錢、透過PX Pay愛心捐贈，或使用全支付捐款、捐贈福利點數支持計畫，提供逆境兒少更多就業輔導與培訓資源，讓每一塊錢都成為孩子人生中的一份希望。

根據內政部警政署2023年統計，青少年嫌疑犯人數高達10,790人，較前1年增長近13％，3年內再犯率更高達80％。當家庭失能、校園資源不足，許多青少年為尋求認同走上偏差道路。面對這樣的惡性循環，「預防甚於治療」已是刻不容緩的行動準則。

更生少年關懷協會成立30年來，長期投入高風險青少年的陪伴與培力，透過早期介入、職涯探索與心理支持，協助他們在關鍵時刻找到方向。其中，「逆境兒少職探培力就業計畫」透過中繼職場實作與多元職能培訓，協助少年建立穩定生活節奏、累積實務技能、重新找回自信，走回社會的正軌，避免再度誤入歧途。

即日起在全台全聯福利中心與大潤發門市展示海報與宣傳小手冊，並於PXTV播放公益宣傳影片，同時設置「愛心零錢箱」提供民眾便捷的捐款管道。全聯亦宣布率先捐出1,000萬點福利點數（等同100萬元）響應活動，拋磚引玉，以實際行動陪伴孩子翻轉人生。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，今年首季零錢捐募款金額突破677萬元，創歷年新高，且連續3年穩定，顯示民眾對公益參與熱忱穩定提升。值得一提的是，自全支付於去年5月中加入愛心捐贈後，每月募款亦穩定成長，未來將持續擴大合作社福機構。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君表示，基金會長期關注兒少福祉，此次與更生少年關懷協會合作，期望結合雙方資源守護迷途少年，讓他們在被理解與接住的那一刻，成為重新出發的起點。

阮經天手拿愛心零錢捐零錢箱，呼籲民眾用行動支持，讓青少年擁有更多的資源。圖／全聯福利中心提供
阮經天手拿愛心零錢捐零錢箱，呼籲民眾用行動支持，讓青少年擁有更多的資源。圖／全聯福利中心提供
阮經天擔任全聯2025愛心零錢捐的更生少年關懷協會公益代言人，呼籲社會的每個人都可以向逆境中的兒少伸出援手。圖／全聯福利中心提供
阮經天擔任全聯2025愛心零錢捐的更生少年關懷協會公益代言人，呼籲社會的每個人都可以向逆境中的兒少伸出援手。圖／全聯福利中心提供

公益大使 阮經天 零錢

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