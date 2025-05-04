白沙屯媽昨抵北港！台鐵疏運增21%公車193班班滿載

白沙屯媽祖徒步進香行程昨（3日）中午抵達北港朝天宮，根據統計，台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁發車193班，班班滿載，載運6317人；高鐵嘉義站進出站人數為3萬8749人，較去年3萬7993人次增加約2%；台鐵嘉義站進出站人數約3萬4556人次，較去年2萬8602人次增加約21%。

白沙屯媽祖10天9夜徒步進香行程，昨日中午抵達北港朝天宮，上午一早即有民眾搭乘台鐵至嘉義站往北港的需求，交通部及公路局「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」即刻調整，提早於上午10時開始發車（原訂中午12時發車）接駁，夜間並配合台鐵末班車時間延後疏運至晚間9時30分收班（原訂20:30收班），順利完成往返台鐵嘉義站客運接駁作業。

昨上午嘉義高鐵站一早也有民眾前往北港的接駁需求，交通部及公路局緊急協調雲林縣政府、北港鎮公所，讓原定中午12時30分才發車的「北港往返高鐵嘉義站接駁車」，提前於11時15分發車。

此外，公路局也協助先調派遊覽車及協調嘉義客運公司7235「北港-高鐵嘉義站」加開班次即時協防完成第一波接駁，另至夜間因應縣府及鎮公所接駁往高鐵站所需再增加運能的需求，公路局也再主動協助調派南投、彰化地區20輛遊覽車提供縣府及鎮公所考量規畫調度運用。

交通部表示，昨天鐵公路疏運單位無不全力互助聯防，只要旅客出現排隊人潮，即會透過工作群組進行縱向及橫向溝通，立即調派車輛加速疏散。

公路局「北港朝天宮往返臺鐵嘉義站客運直達接駁車」原規畫20輛接駁車，但因應接駁需求共計調派增加至58輛接駁車投入疏運，客滿即發車，達成站不留人的任務。

此外，因北港鎮公所「北港往返高鐵嘉義站接駁車」接駁點相同位於北港好庫文化園區，因此交通部及公路局昨日也隨時注意縣府及鎮公所接駁作業可能所需要的協助，並即時協助聯防，讓昨日參加白沙屯媽祖徒步進香至北港的民眾，都能順利平安完成自己行程。