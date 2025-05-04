獨╱廢清法修正草案增舉證倒置 實際行為人將受罰

環境部長彭啓明去年上任後優先關注國內菸蒂亂丟現象，「菸蒂不落地」成了任內的重點工作。廢棄物清理法修正草案正處諮詢意見階段，其中在汽車輛亂丟垃圾（含菸蒂）行為新增舉證倒置做法，若車主能舉證自身非丟棄垃圾者，開罰對象將是實際汙染行為人，而非一律開罰車輛所有人。

部分民眾時有將垃圾從車內向外丟棄的行為，2023年在高雄有行車紀錄器拍下前車亂丟垃圾，但向高雄市環保局提出檢舉後卻不被受理，理由是丟棄垃圾者是副駕而非車主，因此不能以車主為舉發對象，也帶來正反意見的討論。

環境部目前正進行廢棄物清理法修正工作，目前仍在諮詢意見階段。據了解，本次修正草案將新增舉證倒置做法，即開罰對象為實際丟棄垃圾的行為人，而非一律開罰車輛所有人。

環境部環境管理署長顏旭明證實，針對汽機車輛乘客向外亂丟垃圾，現行廢清法的裁罰對象為汽機車輛所有人，但假如開車者和丟垃圾者都非車輛所有人，開罰車主確實很容易產生爭議，因此本次修正草案才新增車主可以舉證實際汙染行為人，開罰對象則為實際亂丟垃圾者，這也是討論許久後，認為應該入法的方式。

彭啓明表示，環境部目前在處理菸蒂上並沒有額外的預算，因此只能夠過不斷宣導，以及部分縣市加重罰則等方式來減少相關汙染行為，因此會和文化部合作，讓菸蒂不落地變成一種文化，這種由內帶動行為的改變才是最有用的。

根據環境部統計，2023年我國香菸銷售約362億根，但有4分之1菸蒂遭亂丟，估計每年至少超過90億根菸蒂流布於環境中，其中濾嘴成分為醋酸纖維（cellulose acetate），需要10年或更久時間才能分解，而亂丟菸蒂常是違反廢棄物規定行為樣態的首位。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康