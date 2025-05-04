本周多波鋒面影響 天氣風險：這幾天雨最大

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聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起一周持續有多波鋒面影響台灣，天氣不穩定。聯合報系資料照
今起一周持續有多波鋒面影響台灣，天氣不穩定。聯合報系資料照

今起一周持續有多波鋒面影響台灣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，周二、周三及周六、周日降雨較多，且都有達大雨等級機會，雷雨發生時要注意短時較大雨勢。

薛皓天指出，今有微弱鋒面接近並掠過台灣北部附近，大氣不穩定，配合白天熱力作用，熱對流發展明顯，各地午後有短暫陣雨或雷雨，局部偶有短時較大雨勢。因降雨且各地雲量增多，中部以北及東半部白天高溫略降至27到30度，南部白天高溫仍有30到32度或以上，各地白天感受悶熱。

明天鋒面遠離，薛皓天指出，環境風場由東南風漸轉西南風，另一波鋒面系統位於華南一帶，台灣位於鋒面前方，大氣仍不穩定，中午前由北而南為多雲時晴到晴，配合熱力作用，熱對流發展明顯，各地午後皆有短暫降雨或雷雨，近山地區及山區降雨較明顯。各地白天高溫略增，但持續悶熱，東北部、花蓮、新竹、苗栗高溫約28到29度，其餘地區高溫30度以上，中南部可達到32到34度或以上高溫。

薛皓天指出，周二鋒面系統南下東移至台灣，各地多雲，受鋒面通過影響且配合熱力作用，午後開始有短暫陣雨或雷雨，海上有對流系統發展並移動至本島上，中部以北、東半部有局部較大雨勢發生機會，且局部單點日雨量有機會達大雨等級。氣溫方面中部以北及東半部高溫約27到30度，南部高溫在30度以上。

薛皓天說，周三仍受鋒面影響，各地為多雲時陰有短暫陣雨或雷雨，環境仍不穩定，並持續有海上對流胞移入，中部以北的西半部地區及山區，預估有明顯降雨，局部單點有短延時強降雨發生，日雨量在接近或達大雨等級，需多注意較大雨勢發生。因雲多且降雨，僅南部有30度以上高溫，其餘地區高溫約27到29度。

至於周四、周五太平洋高壓增強，薛皓天指出，鋒面北退至華南一帶，台灣位於鋒前偏南到西南風環境，各地午後仍有短暫陣雨或雷雨機會。周五夜間南下接近台灣，周六凌晨鋒面抵達，西半部局部有較大雨勢發生，下周日上半天鋒面通過，下半天降雨開始趨緩。

鋒面 雷雨 高溫

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