首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。我國於2021年元旦開放萊豬進口，此為開放後首批進口含有萊劑的豬肉，儘管來自澳洲，但被視為美國萊豬輸台的敲門磚。

現行食藥署豬隻各部位萊克多巴胺容許殘留量為豬肝、豬腎為0.04PPM，豬肉、豬脂肪，以及豬腸、豬腦等豬雜碎組織均0.01PPM，而這批來自澳洲豬其他可食部位萊值低於標準值。

統計顯示，截至4月以前，我國豬肉進口國以加拿大為主，達1萬9728噸，其次為西班牙（7473噸），澳洲並非我國主要豬肉進口國，但食藥署資料顯示，4月29日一批來自澳洲22.99公噸的豬其他可食部位，被檢出0.001PPM萊克多巴胺。

我國於2006年禁止含瘦肉精豬肉進口，為了加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等國際組織，前總統蔡英文於2020年宣布開放萊劑豬肉進口，2021年元旦正式開放萊豬進口，國民黨發起反萊豬公投，並未通過。

由於國人對於美豬多有疑慮，政府於開放後採取多項配套措施，在食品標示規定上，強制要求業者標示豬肉來源，以確保消費者知情權；並透過檢疫及查驗，加強進口肉品的檢疫和查驗，以確保食品安全，而食藥署也成立「豬肉儀表板」，定期布台灣豬肉與進口豬肉累計數量，其中一欄為「檢出萊劑」。

事實上早在美國總統川普宣布「對等關稅」之前，，美國貿易代表署（USTR）就宣布「2025年對外貿易障礙評估報告」，其中對於台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對嚴格規範進口豬肉的萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）等作法，表達嚴重關切，認為此舉為「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」