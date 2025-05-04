抗議衛福部解釋令！藥師團體將上凱道 警公布交管措施

為抗議衛福部有關中藥從業資格的解釋令，藥師團體日前到衛福部前快閃抗議，今也將在凱達格蘭大道舉辦集會，警方上午公布相關交管措施，呼籲民眾配合提前改道及現場管制。

警方表示，「捍衛藥師權益」活動申准於今上午6時至深夜12時在台北市中正區凱達格蘭大道舉辦，警方於今晨0時起針對凱道（中山南路至公園路）東西雙向全線車道管制車輛通行，將視交通狀況提早或延後管制作為。

活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方提醒，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；相關管制措施將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，駕駛人可隨時收聽，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

另，駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交的指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

據悉，衛福部3月18日公告，在符合藥事法第103條立法意旨前提下，核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

該解釋令被藥師團體認為是違法擴大解釋，主張中藥也是藥，應由藥師管理，不該被輕忽；認為這項命令將摧毀政府與藥界多年來共同守護的用藥安全機制，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，不只是執業權的剝奪，更是對全民健康的嚴重威脅。