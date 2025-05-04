鋒面一波波！下午雷陣雨來了 一張圖看未來4天雨怎麼下

本周鋒面一波波，一下雨一下晴，天氣不穩定，變化相當大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北方鋒面逐漸活躍有時靠近一點，有時遠一點，天氣變化節奏快，今起幾天看雨怎麼下。

周日：鋒面尾端掠過，各地均有午後雷陣雨機會。

󠀠周一（5日）：位於另一道鋒面前緣，各地高溫悶熱，零星午後雷陣雨。

󠀠周二、周三：鋒面在台灣上空擺盪，各地天氣不穩定，均有雷陣雨機會，雷雨帶發展旺盛時須留意劇烈天氣。

󠀠周四、周五白天：鋒面稍微北抬，天氣逐漸好轉，各地多雲時晴，偶有雷雨。