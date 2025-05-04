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今鋒面影響防雷陣雨 周二、周六鋒面再來天氣不穩定
本周鋒面一波波，天氣不穩定。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地大致多雲時晴，白天高溫微降、仍偏熱，水氣多，大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率高於其他時段、山區強度較強，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生。
今各地區氣溫為：北部20至31度、中部21至34度、南部22至36度及東部21至32度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日不穩定度稍降，天氣偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周二至周四晨鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」的發生；氣溫稍降。周四白天起至周五鋒面逐漸北移；不穩定度漸降，天氣偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周六、下周日(10、11日)另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」；氣溫稍降。下周一、二(12、13日)鋒面已在巴士海峽，天氣略好轉，仍不穩定，午後偶有局部短暫降雨的機率，天氣偏熱。但各國(歐、美、日、加)模式期末模擬，不盡相同，有「不確定性」，需持續觀察。
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