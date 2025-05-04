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人工生殖費要補稅 財政部：個案問題 政策暫不調整
政府要求所有受補助或可退稅的企業和醫療院所，都必須是財政部認定的「會計紀錄完備正確之醫院」，但多數民眾和患者，根本無法知悉該院所的會計資料紀錄。針對國家政策和稅法是否應更有彈性？對此，財政部回應指出，通常能做人工生殖手術的醫療院所，都會有一定規模，案件中的這位婦人究竟是去哪一間院所，則可能涉及個案問題，因此還不會「到財政部這裡」，或在國家政策上去因此進行處理或調整。
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