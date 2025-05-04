人工生殖費要補稅 林靜儀：報稅非衛福部業務

一位女法官做了人工生殖後，報稅時發現所去院所不是「會計紀錄完備之醫院」，因此無法列舉「醫藥及生育費」扣除額，須返還稅款，此案例遭立委批評制度缺陷。

對此，國健署長吳昭軍說，國健署僅管理院所是否符合人工生殖機構設立條件，無法管轄醫療院所是否依法報稅等權限，至於此判決有無可能影響改善少子化的政策，他指出，該案細節並不清楚，但可進一步與財稅單位討論。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部權責是管理全民健保特約醫療院所，有無核實申請健保費用，以及其醫療程序、醫療行為有無符合相關法規，並未涉及民眾報稅問題。

林靜儀說，醫療費用抵稅行之有年，關於民眾報稅問題，與國稅局認定有關，醫療院所會計紀錄是否完整正確，此為稅務機關負責，「報稅非衛福部業務範圍。」

衛福部說明，依所得稅法第十七條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。有關經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院，需由財政部認定，民眾可查詢財政部公布之名單。