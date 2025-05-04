助心路偏鄉早療 長榮航捐車修教室

心路基金會投入偏鄉早療服務，提供發展遲緩兒童及家庭支持服務。長榮航空發起「讓我伴你飛」活動，邀員工響應捐款，協助心路汰換老舊外展服務車以及修繕早療教室，與心路攜手關注偏鄉早療需求，昨天邀請心路十三組慢飛家庭至台北市立動物園舉辦親子活動。

WTO曾統計，政府與社會若能投入一元的支出在早期療育，未來將可節省三元的特教經費，特別是在三歲之前。心路基金會每年陪伴超過二千三百名慢飛天使和家庭，透過幼教、特教、社工、復健治療等領域組成的專業團隊，將訓練融入日常作息，幫助發展遲緩兒擁有好的起步。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計畫邁入第三年，很敬佩心路基金會長期為慢飛天使的付出，長榮航空也以實際行動繼續支持，除捐贈早療服務車深入鄉鎮各角落，也協助心路基金會早療教室進行優化翻修，當然也很高興從同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，將關愛化為實際行動。

長榮今年「讓我伴你飛」兒童早期療育支持計畫，期望拋磚引玉，讓更多人關懷和陪伴孩子們健康長大。昨天也邀請心路十三組慢飛家庭至台北市立動物園，為慢飛天使們舉辦親子活動。