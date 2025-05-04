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「堅強撐起一個家」 安得烈慈善協會 表揚15媽媽

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
安得烈慈善協會昨天舉行第五屆柔韌母親表揚活動，表揚十五位面臨生活困境仍扛起家庭重擔的柔韌母親。記者曾原信／攝影
安得烈慈善協會昨天舉行第五屆柔韌母親表揚活動，表揚十五位面臨生活困境仍扛起家庭重擔的柔韌母親。記者曾原信／攝影

母親節將至，安得烈慈善協會昨舉辦「第五屆柔韌母親表揚活動」，表揚十五名各地在艱難環境中堅強扛起家庭重擔的傑出母親們。這些媽媽雖各有不同生命歷程，但都有著堅韌精神與無私的愛，克服現實困頓，溫柔卻堅定地撐起一個家，不但是孩子們的支柱，更是孩子們的表率。

安得烈慈善協會長年關懷脆弱家庭，發現許多母親不因環境艱難而退卻，反而默默耕耘，用愛守護家庭。為了向這群無聲英雄致敬，協會舉辦「柔韌母親表揚活動」，至今第五屆，累計表揚九十六名母親。

安得烈慈善協會理事長張德明表示，這十五名媽媽走過艱辛，卻從未放棄，在有限資源下，用愛支撐一個家的重量，更用心教養子女，讓家庭處境逆轉勝，她們的故事是社會最珍貴、最需要被看見的溫柔力量。安得烈慈善協會執行長羅紹和說，透過陪伴、支持，能讓脆弱家庭走過困難，甚至日後也能成為扶助他人的正面力量，創造善的循環。

獲獎的翁女士離婚後獨自撫養兩名女兒，還得照料住在偏遠山區的雙親。她身兼三份工作，即使生活再難也不喊苦。翁秋蓮昨受訪時哽咽地說，為了孩子，她會堅強、繼續發光發熱，也感謝社會大眾讓孩子們感受到許多的愛。

另一位獲獎媽媽莊女士丈夫早逝，她一手撫養兩個年幼孩子。她說，安得烈照顧他們全家身心靈，除了每個月的食物箱，也會打電話關懷，尤其是食物箱裡面的鮮奶、麥片等營養品，是孩子的最愛。

昨天活動洋溢滿滿的感動，協會事前祕密邀請孩子們錄製感恩影片，向媽媽真情告白，一句句發自內心的感謝，媽媽與現場參與者都紅了眼眶。

母親節 脆弱

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