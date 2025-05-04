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玩具租用／專家：新奇玩具 不如父母陪伴

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰曾增勳／連線報導

如何讓玩具發揮最大效果？專家建議，挑選嬰幼兒玩具，安全、適齡、陪伴是三大原則。玩具醫師則建議讓學齡前孩子放手玩，玩熟練就會有心得。

明新科大幼保系助理教授許孟勤說，選玩具首重安全，細小零件、塗料殘留恐藏危機，三歲以下嬰幼兒應避免小於三點五公分的零件，以防誤食造成窒息風險，例如玩偶眼睛、汽車輪胎若黏不牢，可能被拔下吞進去，部分玩具零件孔洞過大，可能夾傷手指。

專家說，租借教具、玩具應以圓潤、無尖角為原則，若有刺鼻味或顏料脫落，可能含有害成分，建議停用；租用可升降護欄等大型用品，應符合國家安全規範，例如要有安全鎖扣，避免幼兒自行開啟跌落。

許孟勤表示，玩具應符合孩子發展階段，才能激發學習興趣，例如二歲孩子進入角色扮演期，廚具、醫療箱玩具很適合；五歲後可改為較抽象的建構式積木、桌遊等，鼓勵想像與邏輯思考。

遊戲協會理事長、玩具醫師李昇兩認為，學齡前孩子小，選擇安全玩具後，盡量讓孩子玩，不要講求增進知識；學齡後應注意教育功能，建議選擇益智遊戲或簡單的組合遊戲，訓練組合能力，科學遊戲可建立科普知識，建立益智發展基礎。

父母的陪伴勝過一切，互動是最好的玩具。」許孟勤說，父母與其不斷找新奇、複雜的玩具，不如陪伴孩子重複操作簡單、具挑戰性和趣味性的玩具，以陪玩建立親子互動，有助培養孩子的成就感與自信心。

父母 親子 醫師

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