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玩具租用／不怕玩壞 社企改推二手玩具

聯合報／ 記者張裕珍曾增勳／桃園報導
綠腳印營運的「玩具盒子」設計玩具拆解課程，陪伴孩子拆解玩具，認識各項零件與資源再利用。圖／綠腳印社會企業提供
綠腳印營運的「玩具盒子」設計玩具拆解課程，陪伴孩子拆解玩具，認識各項零件與資源再利用。圖／綠腳印社會企業提供

租用玩具時傳糾紛，台灣玩具圖書館協會成立的綠腳印社會企業，提倡以二手玩具取代新品。該企業表示，原本想推動以租代買，但租用要清點、消毒成本高，改推買賣二手玩具，玩壞了還能帶回來修繕，也是另類的玩樂體驗。

「綠腳印」前年九月進駐桃園市社會企業中心平鎮館，打造「玩具盒子」空間，展示販售修復的二手玩具，也邀請社區孩童參與。執行長鄒文博說，租用玩具能減少家庭支出，但常有家長反映玩具受損、缺件易衍生糾紛，擔心玩壞了租來的玩具要賠錢，反而限制孩子，很難玩得盡興。

綠腳印曾規畫「以租代買」，但實測發現，玩具零件多，光是點交、消毒就費時費力，收入也無法應付開銷，改推二手玩具買賣，經修繕、整新的二手玩具，單價從十元到二五○元不等，甚至比租還便宜，很有競爭力。

鄒文博說，營運一年多，累計處理一百公噸的二手回收玩具，優先供應非營利組織、社區和偏鄉需求後，再把狀況不錯或有盒子的玩具對外販售，有些玩具幾乎八、九成新，價格只有新品一折，不少家長會特地帶孩子來「挖寶」。

「玩具壽命最多半年。」鄒文博認為，玩具若玩膩了，可以回到回收體系，玩壞了也沒關係，可送回來，工作人員會引導孩子參與維修、拆解課程，認識玩具中可重複利用的零件，重新分類分色後，又能創造出新的玩具，讓玩具有新的生命，甚至比玩具本身更加好玩。

社會企業

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