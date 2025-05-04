玩具租用／規範明確 各地方親子館玩具免費借

各縣市政府的親子館、圖書館、兒童福利中心，都有免費的玩具、教具借用服務，除了免花錢，公家機關規範明確，讓家長趨之若鶩。

台北、桃園、新竹、彰化等地都有玩具交換、借用服務，讓孩子免費玩。台北市社會局設有玩具轉運站，五十坪大空間提供玩具借用，還有玩具交換、玩具門診等服務，讓孩子認識不同類型的玩具遊戲方式。

桃園市共有廿二家親子館、五家早療中心，可外借的教具、玩具約一千八百多件，家長可上「桃園育兒資源網」註冊，線上挑選想借用的物品，再到鄰近的親子館領取；每次可借七天，學齡前兒童每人每次可預約二項玩具。

桃園市立圖書館在八德區大湳森林公園內設有兒童玩具圖書館，有二手玩具交換，親子可「以物易物」交換現場展示的玩具，但刀槍、尖銳或絨毛、裝電池的玩具等不能交換。假日也常有雙北家長帶孩子來玩。

新竹市政府在三區親子館都提供借用玩具服務，在東區、香山區親子館供弱勢團體與社福團體社工借用，將資源留給弱勢孩童。

各地親子館或兒福中心常有親子借用玩具後，發生玩具零件遺失。桃園兒童玩具館表示，像樂高積木等玩具，零件多又小，為避免遺失，須押證件、秤重出借，希望家長維護玩具完整性，若遺失多能找回來，未曾要求賠償。

桃園市立圖書館館長施照輝說，單純玩玩具，玩不出所以然，若搭配圖書，可培養學前素養，透過幼兒感官體驗活化大腦，讓玩具發揮更大功效。