幼兒玩具掀租用潮 糾紛卻不斷

養小孩燒錢，加上嬰幼兒用品使用期限短，租用成為新興育兒風潮。從名牌嬰兒床、汽車座椅到學步車、玩具等，都可以花小錢租到。不過，類似的消費糾紛也不少，有家長因為玩具表面刮痕被扣上千元保證金，也有租到解體腳踏車，差點害幼兒受傷。

訂閱制 全年得花近萬元

業者看準租用商機，有標榜源自日本的訂閱制玩具服務，每月宅配六、七樣玩具，到期由物流車收回，讓孩子玩不膩，月租金數百元，全年得花近萬元。

有實體連鎖業者在北中南開分店，從數百元玩具到數萬元的嬰兒汽座，可上網或店面直接租用，須先繳交押金，像汽車座椅的押金約五千元，月租金從九百至二千元不等。

家長：不會占家中空間

育有一歲女兒的家長說，小孩喜新厭舊，吵著買玩具，玩兩天就「失寵」，不如先租來玩，真的喜歡再考慮購買。另名參與訂閱制的家長說，每月花三、五百元，有新玩具玩，也不會占家中空間。

不過，租玩具也衍生不少消費糾紛。陳姓家長說，曾在網路租用嬰兒圍欄，對方稱「近全新」，但未提供細部照片，歸還時被指有表面有刮痕，遭扣除一千元保證金。她質疑，當初沒拍照證明，成了被沒收保證金的受害者。

黃姓家長說，曾以月租六百元租把手型玩具腳踏車，不料孩子開心坐上去，整輛車竟瞬間解體，兒子摔倒在地，幸好只有輕微擦傷；業者雖全額退費，但出貨前未檢查車況，讓他很不滿。

圖文不符 業者不給換貨

李媽媽幫五歲女兒在網路租粉紫色的玩具跳跳馬，下單註明要「粉紫色」，月租費四百元，到貨時竟然是「豔紅色」，女兒失望哭泣、堅持不玩，業者也不給退費或換貨，但「明明圖文不符」，讓她氣炸了。

記者查閱各業者規定，有的在官網說明租用條款，歸還時若損壞，依品項價值收費，若零組件遺失，每件收三百元，若找回可退費；有的平台標榜使用痕跡不求償，若損壞或零件遺失，須照價或打折賠償。

新竹市政府消保官劉興振說，類似糾紛時有耳聞，但沒有申訴案件，可能存在黑數；業者出租嬰幼兒用品，相關資訊應透明，網路配送應提供交貨前的影片、照片；建議簽訂合約，約定折舊風險，否則應依經驗法則判斷。

律師錢炳村指出，租用嬰幼兒用品或玩具，缺乏定型化契約範本，業者與承租者自行約定，標準不一致，容易衍生糾紛，呼籲比照汽車租借訂定統一契約範本，保障消費者權益。