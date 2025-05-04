越捷航空首爾飛往峴港 機艙玻璃裂痕急降高雄

一架越捷航空編號VJ881的航班，昨天早上6時許從韓國首爾起飛，原定8時許抵達越南峴港，因機艙玻璃疑遭異物砸中出現裂痕，8時17分緊急降落高雄小港機場檢修，機上228名乘客。越捷航空指出，意外原因仍在調查中，部分旅客已安排飛往河內和胡志明市，約剩70名旅客滯留高雄，已妥善安排住宿。

據了解，此班機從首爾飛往峴港途中，因班機應答機代碼掛起7700（飛機遇緊急情況），緊急降落高雄小港機場。高雄國際航空站副主任洪建男說，越捷航空昨天上午7時53分要求降落，8時17分降落，航機檢修中。

越捷航空昨晚透過在台總代理說明，班機是在空中發現機艙玻璃疑似遭異物砸中出現裂痕，為維護飛行安全，依照標準作業程序緊急轉降高雄小港航空站，機上旅客已分別安排飛往河內和胡志明市。今天會安排班機載運滯留高雄的乘客。