心路深耕偏鄉早療15年 長榮捐車助慢飛天使長大

心路基金會投入偏鄉早療服務，15年來深入新北、桃園、新竹偏鄉，提供發展遲緩兒童及家庭支持服務，用愛照亮角落微光。長榮航空發起「讓我伴你飛」活動，邀員工響應捐款，協助心路汰換老舊外展服務車以及修繕早療教室，與心路攜手關注偏鄉早療需求，今天也邀請心路13組慢飛家庭至台北市立動物園舉辦親子活動。

WTO曾統計，政府與社會若能投入1元的支出在早期療育，未來將可節省3元的特教經費，特別是在3歲之前。心路基金會每年陪伴超過2300名慢飛天使和家庭，透過幼教、特教、社工、復健治療等領域組成的專業團隊，將訓練融入日常作息，幫助發展遲緩兒擁有好的起步。

心路基金會副執行長王宜慧表示，心路兒童服務推展秉持無論在城市或偏鄉，每個孩子都應站在公平起點，2010年基金會啟動偏鄉早療服務，讓偏鄉孩子不再因為不穩定的資源，錯失黃金早療期，偏鄉家長也不再孤立無援。對心路而言，外展服務車是裝滿愛與希望的載體，因此，長榮航空能夠以企業之力協助心路汰換老舊車輛，除了展現企業落實公益的行動力，更是給予心路偏鄉早療服務莫大支持力量。

慢飛天使QQ一年半前開始接受心路定點療育服務，初期QQ的語言、認知理解比同齡孩子慢，經過心路早療團隊為QQ擬定的個人專屬療育計畫，QQ語言表現突飛猛進，如今在生活常規與生活自理上也進步許多，讓QQ媽媽放下心中的大石。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃邁入第3年，很敬佩心路基金會長期為慢飛天使的付出，長榮航空也以實際行動繼續支持，除捐贈早療服務車深入鄉鎮各角落，也協助心路基金會早療教室進行優化翻修，當然也很高興從同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，將關愛化為實際行動。

長榮2025年「讓我伴你飛」兒童早期療育支持計畫，期望拋磚引玉，讓更多人關懷和陪伴孩子們健康長大。除拍攝紀錄片，帶領社會大眾深一起關注偏鄉早療的現況，今天也邀請心路13組慢飛家庭至台北市立動物園，結合企業志工為慢飛天使們舉辦親子活動。

幫助遲緩兒平安健康長大需要與時間賽跑，心路誠摯邀請社會大眾響應「長榮×心路讓我伴你飛，兒童早期療育支持計畫」，捐款詳情可上心路官網查詢：www.syinlu.org.tw。